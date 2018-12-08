Які породи собак найпопулярніші в Instagram: цікаві факти

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топ-5 найпопулярніших порід в Instagram
топ-5 найпопулярніших порід в Instagram / Instagram/ @daily_frenchie

Мережа Instagram все більше набуває популярності серед молоді, які стають блогерами, однак за обробленими знімками та спеціально розкладеними сніданками буває ще щось не награне та живе. Відтак, власники собак ще раз доводять, що домашні тварини – це прекрасно, а одна з компаній навіть склала список найпопулярніших порід у Instagram.

Часто буває так, що знімок зі своїми домашнім улюбленцем набирає більше вподобань, ніж, до прикладу, фото природи, чи розкладки на столі. І це зовсім не дивно, адже як можна не любити маленьке створіння, яке завжди радіє, коли ти повернувся з роботи, приніс йому щось смачненьке чи просто погладив.

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Деякі зірки створюють своїм домашнім тваринам окремі сторінки, в яких назбирується чимало шанувальників. Безумовно, всі породи собак красиві, однак є ті, які користуються більшою популярністю, ніж інші. Компанія MyVoucherCodes дослідила, власники яких порід собак публікують знімки з ними частіше, ніж інші.

Топ-5 найпопулярніших порід собак в Instagram:

1. Французький бульдог – 39 мільйонів світлин

 

2. Мопс – 29 мільйонів світлин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Pug Lovers Club (@pugloversclub)

 

3. Чихуахуа – 27 мільйонів світлин

 

4. Англійський бульдог – 24 мільйони світлин

 

5. Лабрадор-ретривер – 18 мільйонів світлин

 

 

Теги: LifeStyle Instagram
Джерело: Lifestyle
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