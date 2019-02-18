Який продукт сприяє старінню шкіри: відверте зізнання Аніти Луценко

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Аніта Луценко розповіла, який продукт сприяє старінню шкіри
Аніта Луценко розповіла, який продукт сприяє старінню шкіри / Instagram / @anitasporty

Українська фітнес-тренер Аніта Луценко вміло поєднує материнство зі своєю спортивною кар'єрою. Не забуває зірка і про своїх прихильників, відтак активно наповнює блог корисними порадами щодо схуднення та догляду за собою.

Днями на сторінці Аніти Луценко з'явились чергові рекомендації фанатам. Зірка вирішила звернути їх увагу на харчування, адже правильно підібрані продукти – основа для гарного вигляду, здоров'я та краси. 

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Фітнес-тренер зізналась, що вживання цукру сприяє старінню шкіри, що додає втомленості вигляду людини. Окрім цього, продукт, який міститься у майже всіх солодощах, сповільнює регенерацію клітин в організмі. 

Коли ми їмо багато цукру, це відображається на нашому обличчі (шкірі): зморшки, тьмяність, в'ялість і втрата здорового блиску. Шкіра стає тоншою, втрачає еластичність, з'являється загальний втомлений вигляд. При цьому сповільнюється регенерація клітин шкіри і процес кровообігу – в шкірі активно запускаються процеси старіння на обличчі та на сідницях, звісно ж,
– зазначила Аніта Луценко. 

Зірковий тренер закликала своїх прихильників приєднатись до оригінального челенджу – #14днівбезцукру. Аніта Луценко зізналась, що спершу організму складно звикнути до змін у раціоні, тому людина їх переживає нелегко. Але от на наступний тиждень стають помітні перші результати. 

Журналісти LifeStyle 24 долучились до челенджу Аніти Луценко та можуть з впевненістю констатувати: окрім покращення здоров'я шкіри, без цукру вдається ще й позбутись зайвих кілограмів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

 

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Теги: Здоров'я LifeStyle Краса Здорове харчування
Джерело: LifeStyle 24
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