Якою буде Аріель, якщо її зіграє Холлі Бейлі: художник показав ймовірні ілюстрації "Русалоньки"

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Холлі Бейлі
Холлі Бейлі / Instagram / @chloexhalle

Нещодавно стало відомо, що головну роль у новій адаптації "Русалонька", над якою працюватиме команда Disney, виконає 19-річна темношкіра акторка Холлі Бейлі. Художник показав ймовірні ілюстрації, якою буде сучасна Аріель.

Команда Disney потішила своїх прихильників чудовою новиною – студія займеться екранізацією мультфільму "Русалонька". Одразу ж після цього було названо ім'я акторки, якій випала честь зіграти Аріель. Однак фанати картини виступають проти кандидатури Холлі Бейлі через те, що вона є темношкірою акторкою, а Аріель була власницею світлої шкіри. Через це в мережі поширився тег #NotMyAriel. Проте один з австралійських акторів ідеально зобразив улюблену героїню, якщо її зіграє 19-річна Холлі.

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На офіційній сторінці художника в Twitter з'явилися магічні ілюстрації, на яких він показав, якою може бути сучасна Аріель у виконанні американської актриси Холлі Бейлі. Також він показав ймовірний образ Урсули і Царя Тритона. Варто відзначити, іноземні ЗМІ повідомляють, що роль Урсули може зіграти Мелісса Маккарті.

 

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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