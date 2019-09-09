Якщо образять, то клич мене: реперка Alyona Alyona випустила актуальний хіт про булінг

Українська співачка Alyona Alyona вразила мережу новим хітом та кліпом на нього під назвою "Булінг", у якому вирішила встати на захист всіх ображених, кого цькують за їхні погляди чи інші особливості.

Новий трек з’явився на YouTube-каналі виконавиці 9 вересня і з моменту публікації його переглянули більше 55 тисяч разів.

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"У нашому житті є моменти, які ніколи не забуваються і назавжди залишаються в пам'яті", – прокоментувала вихід синглу Alyona Alyona у своєму Instagram. Вихід нового кліпу у коментарях підтримали такі зірки шоу-бізнесу, як Джамала, Олексій Дурнєв, Монатік та палкі прихильники зірки.

У відеокліпі Alyona Alyona перетворюється у своєрідну супергероїню, коли дітям потрібна допомога через булінг. Вона приміряє різні образи та показує, наскільки різним буває оточення і що його варто підтримувати, а не залякувати чи ображати.

Alyona Alyona – Булінг: дивитись відео онлайн

Текст пісні "Булінг" Alyona Alyona

Хто там дивиться скоса, хто?

Хто там тикає пальцем?

Слухай сюди, є

Ей, ей, ей, ууу

(4 рази)

Булінг, булінг, булінг

Їх слова кулі, кулі, кулі

А ти їм дулі, дулі, дулі

Якщо образять, то клич мене

(Клич мене)

Тикати пальцями

Вони будуть тикати пальцями

Хоча просто поруч пройти могли

Але ж як так то не тикати пальцями

Кидати погляди

Свої звірячі погляди

Серед купи інстинктів тварин

Вже забули вони як же так бути добрими

Чуєш, я вже перебрала їх кістки, в них нема ні смаку ні змісту

Чуєш, я вже побажала їм щастя, здоров'я, зроби це за мене і ще раз

Чуєш, як не спонукай, вони знов завиватимуть ту свою пісню

Чуєш, їхня душа десь захована глибоко в темних печерах

(4 рази)

Булінг, булінг, булінг

Їх слова кулі, кулі, кулі

А ти їм дулі, дулі, дулі

Якщо образять, то клич мене

(Клич мене)

Всі наші справи назовні

Хай вони пальцями крутять до скроні

Хай вони близькі, чи навіть кровні

Маєш кулак розімкнути в долоню

Дай мені п'ять

Я покажу як любити себе і ти точно полюбиш себе

Освіжи впевненість, чуєш?

Кидай старе і живи по-новому тепер

Знаєш, адже в середині їм гірко, знаєш, що вони нещасливі

Знаєш, краще мати друга одного ніж десять несправжніх фальшивих

Знаєш, що їх слова не долітають до тебе, вони впали до долу

Знаєш, ти їх пробач, пам'ятай що не винна нічого й нікому

(4 рази)

Булінг, булінг, булінг

Їх слова кулі, кулі, кулі

А ти їм дулі, дулі, дулі

Якщо образять, то клич мене

(Клич, клич)