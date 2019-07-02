Яку сукню Олена Зеленська вибрала для вшанування жертв Голодомору: промовисті фото

1 липня Володимир та Олена Зеленські вирушили у триденну поїздку до Канади. У Торонто президент України вже встиг здійнити низку важливих політичних зустрічей та спільно з першою леді вшанував пам'ять жертв Голодомору.

Президентське подружжя взяло участь у запланованій екскурсії, організованій в рамках проекту Holodomor National Awareness Tour. Володимир Зеленський вирішив вшанувати пам'ять всіх загиблих українців у 1932 – 1933 роках, поклавши до меморіалу символічні композиції з колосків.

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Під час скорботного заходу президента супроводжувала перша леді, яка привернула увагу вітчизняних ЗМІ. Олена Зеленська обрала для особливої події стильну сукню-вишиванку синього кольору з пишними рукавами, яка підкреслила її національну приналежність. До вбрання перша леді підібрала чорні босоніжки на підборах та зробила лаконічну зачіску.



Президентське подружжя України в Канаді / Прес-служба



Олена Зеленська в Канаді / Прес-служба

Однак на цьому міжнародна поїздка Олени Зеленської не обмежилась. Перша леді України стала запрошеною гостею на офіційній зустрічі з міністром Джил Данлоп та парламентським секретарем Робін Мартін. Під час бесіди впливові жінки обговорили важливу стратегію, яка пов'язана з вихованням та здоров'ям дітей.

"Мала зустріч з Міністром у справах дітей та жінок Уряду провінції Онтаріо Джил Данлоп та парламентським секретарем Міністра охорони здоров’я Робін Мартін. Під час зустрічі розглянули Стратегію дитячого здоров’я, успішно втілену Урядом Онтаріо, та її головні напрямки, які включають допомогу в освіті батьків під час вагітності та у перші роки після народження дитини; здорове харчування дітей та створення здорових умов для їх розвитку", – поділилась Олена Зеленська.

Перша леді відмовилась від класичної сукні, надавши перевагу штанам. Олена Зеленська доповнила свій образ атласною сорочкою золотистого кольору із замком. Ледь помітний макіяж та ідеальна укладка волосся завершили її стильний look.



Олена Зеленська на зустрічі з канадськими високопосадовцями / Instagram / @olenazelenska_official



Олена Зеленська обговорила питання дітей / Instagram / @olenazelenska_official