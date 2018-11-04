Яна Кутішевська перемогла у шоу Топ-модель по-українськи: біографія моделі

450 Читать новость на русском
Яна Кутішевська - біографія переможниці Топ-модель по-українськи 2 сезон
Яна Кутішевська перемогла у шоу Топ-модель по-українськи / Instagram / @yana_kutishevskaya

У шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон перемогла 19-річна Яна Кутішевська. Що відомо про новоспечену модель та цікаві факти її біографії – читайте далі.

19-річна красуня переможниця проекту "Топ-модель по-українськи" колись, напевне, не могла собі уявити, що могла стати першою моделлю України. Адже з дитинства Яна була справжньою пацанкою, яка любила бігати з хлопцями у футбол та грати на гітарі. Разом з компанією друзів вона навіть мала свою "Бригаду" за мотивами відомого російського серіалу. 

Читайте також: Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск: у шоу перемогла Яна Кутішевська

Але якщо вже говорити про дитинство висхідної зірки модельної індустрії, то Яна Кутішевська виросла в місті Подільськ Одеської області. Незважаючи на "хлопчаче" дитинство, любов до подіумів їй могла передатись генетично, адже її матір в молодості колись мріяла стати моделлю.

У дівчини також був дизайнерський хист, оскільки дуже любила переробляти власний одяг. В підлітковому 14-річному віці дівчина хворіла на анорексію. Їй особливо подобалась худоба і вона могла годинами розглядати своє худе тіло. Після переживань батьків, її поклали у лікарню під крапельниці, адже з надмірною худобою вона набула собі багато болячок, які довго не могла вилікувати. 

Зараз я абсолютно здорова. І розумію, наскільки це було нерозумно. І хочу сказати всім: не страждайте фігньою! Найкрасивіше тіло – здорове. Їжте корисну їжу і займайтеся спортом, і все у вас буде добре,
– розповіла переможниця проекту для видання "Хочу".

Яна Кутішевська
Яна Кутішевська має велику кількість татуювань / Instagram / @yana_kutishevskay

У ті ж 14 років Яна зробила своє перше татуювання – якір на ребрах. Емоції взяли над нею верх і після страху та захоплення водночас одразу через тиждень вона зробила собі друге тату – ієрогліф, що означав "вічність". Звісно ж, батьки про це нічого не знали, допоки через місяць кращий друг сам не розповів по це її матері. За словами дівчини, була велика сварка і прохання вивести малюнки, але Яна цього так і не зробила. Ба більше, відправившись на навчання до Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського на спеціальність "фізичне виховання", вона зробила ще 4 тату. 

"Коли приїжджала додому, будь то літо чи зима, ходила в сорочках з довгими рукавами. Лягала спати теж завжди в довгих рукавах. Засипала і прокидалася, стиснувши в кулаці край рукава. Відмовлялася ходити з сім'єю на море, щоб ніхто не побачив малюнків... Загалом, про мої татуювання мама дізналася вже на проекті Нового каналу", – зізналась Яна Кутішевська.

Яна Кутішевська
Яна Кутішевська / Instagram / @yana_kutishevskay

З цікавого, переможниця модельного проекту рано почала підробляти, збираючи фрукти і ягоди в садах. Хоч платили за працю мало – лише 2 гривні, вона вдосталь насмакувалась соковитими персиками, які дуже любить. Дівчина також обожнює щодня їсти супи, особливо курячий бульйон, а також вже кілька років взагалі не п'є газовані напої. Вона вважає, що це шкідливо для шкіри і організму в цілому та ще й несмачно. Для неї альтернатива – вода або свіжовичавлені соки.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск: грандіозний фінал

Яна Кутішевська також в дитинстві обожнювала малювати, допоки шкільна вчителька не "загнобила її роботи". Вона обожнює проводити час з друзями під пісні гітари та загалом відпочивати вдома – танцювальна музика і клуби не для неї. Вже кілька останніх років вона робить собі лише короткі стрижкми, незважаючи на те, що раніше її волосся було нижче спини.

Яна Кутішевська
Яна Кутішевська любить грати на гітарі / Instagram / @yana_kutishevskay

Варто додати, що в особистому житті Яна Кутішевська – неймовірно щаслива. Дівчина перебуває в стосунках з Валерією Гармаш, яка також пробувалась на кастингах проекту "Топ-модель по-українськи". Закохані дівчата діляться фотографіями у соціальних мережах та радіють спільним перемогам. В інтерв'ю для видання "Хочу" Яна зізналась, що не любить спати одна, адже їй незручно.

Валерія Гармаш і Яна Кутішевська
Валерія Гармаш і Яна Кутішевська / Instagram / @valeriiaharmash

Потрібно, щоб хтось закинув на мене ногу, або я когось обняла. Це діє на мене, як снодійне. Миттєво засинаю,
– поділилась Кутішевська.

Як стверджувала сама модель, проект для дівчини – можливість перетворитися з пацанки на справжню ікону жіночого стилю. Тому раді привітати нову модель в українській фешн-індустрії та побажати їй лише найкращих творчих злетів!

Теги: Мода LifeStyle
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
сьогодні 14:00 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 36638
Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
28 грудня 21:29 Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
1549
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
28 грудня 19:20 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 7595
Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
28 грудня 19:00 Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
Марта Вересюк 412
Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
28 грудня 16:00 Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
Олена Булан 1247
Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
28 грудня 15:05 Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
Євгенія Мазур 536
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук