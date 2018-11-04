Яна Кутішевська перемогла у шоу Топ-модель по-українськи: біографія моделі

У шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон перемогла 19-річна Яна Кутішевська. Що відомо про новоспечену модель та цікаві факти її біографії – читайте далі.

19-річна красуня переможниця проекту "Топ-модель по-українськи" колись, напевне, не могла собі уявити, що могла стати першою моделлю України. Адже з дитинства Яна була справжньою пацанкою, яка любила бігати з хлопцями у футбол та грати на гітарі. Разом з компанією друзів вона навіть мала свою "Бригаду" за мотивами відомого російського серіалу.

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Але якщо вже говорити про дитинство висхідної зірки модельної індустрії, то Яна Кутішевська виросла в місті Подільськ Одеської області. Незважаючи на "хлопчаче" дитинство, любов до подіумів їй могла передатись генетично, адже її матір в молодості колись мріяла стати моделлю.

У дівчини також був дизайнерський хист, оскільки дуже любила переробляти власний одяг. В підлітковому 14-річному віці дівчина хворіла на анорексію. Їй особливо подобалась худоба і вона могла годинами розглядати своє худе тіло. Після переживань батьків, її поклали у лікарню під крапельниці, адже з надмірною худобою вона набула собі багато болячок, які довго не могла вилікувати.

Зараз я абсолютно здорова. І розумію, наскільки це було нерозумно. І хочу сказати всім: не страждайте фігньою! Найкрасивіше тіло – здорове. Їжте корисну їжу і займайтеся спортом, і все у вас буде добре,

– розповіла переможниця проекту для видання "Хочу".



Яна Кутішевська має велику кількість татуювань / Instagram / @yana_kutishevskay

У ті ж 14 років Яна зробила своє перше татуювання – якір на ребрах. Емоції взяли над нею верх і після страху та захоплення водночас одразу через тиждень вона зробила собі друге тату – ієрогліф, що означав "вічність". Звісно ж, батьки про це нічого не знали, допоки через місяць кращий друг сам не розповів по це її матері. За словами дівчини, була велика сварка і прохання вивести малюнки, але Яна цього так і не зробила. Ба більше, відправившись на навчання до Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського на спеціальність "фізичне виховання", вона зробила ще 4 тату.

"Коли приїжджала додому, будь то літо чи зима, ходила в сорочках з довгими рукавами. Лягала спати теж завжди в довгих рукавах. Засипала і прокидалася, стиснувши в кулаці край рукава. Відмовлялася ходити з сім'єю на море, щоб ніхто не побачив малюнків... Загалом, про мої татуювання мама дізналася вже на проекті Нового каналу", – зізналась Яна Кутішевська.



Яна Кутішевська / Instagram / @yana_kutishevskay

З цікавого, переможниця модельного проекту рано почала підробляти, збираючи фрукти і ягоди в садах. Хоч платили за працю мало – лише 2 гривні, вона вдосталь насмакувалась соковитими персиками, які дуже любить. Дівчина також обожнює щодня їсти супи, особливо курячий бульйон, а також вже кілька років взагалі не п'є газовані напої. Вона вважає, що це шкідливо для шкіри і організму в цілому та ще й несмачно. Для неї альтернатива – вода або свіжовичавлені соки.

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Яна Кутішевська також в дитинстві обожнювала малювати, допоки шкільна вчителька не "загнобила її роботи". Вона обожнює проводити час з друзями під пісні гітари та загалом відпочивати вдома – танцювальна музика і клуби не для неї. Вже кілька останніх років вона робить собі лише короткі стрижкми, незважаючи на те, що раніше її волосся було нижче спини.



Яна Кутішевська любить грати на гітарі / Instagram / @yana_kutishevskay

Варто додати, що в особистому житті Яна Кутішевська – неймовірно щаслива. Дівчина перебуває в стосунках з Валерією Гармаш, яка також пробувалась на кастингах проекту "Топ-модель по-українськи". Закохані дівчата діляться фотографіями у соціальних мережах та радіють спільним перемогам. В інтерв'ю для видання "Хочу" Яна зізналась, що не любить спати одна, адже їй незручно.



Валерія Гармаш і Яна Кутішевська / Instagram / @valeriiaharmash

Потрібно, щоб хтось закинув на мене ногу, або я когось обняла. Це діє на мене, як снодійне. Миттєво засинаю,

– поділилась Кутішевська.

Як стверджувала сама модель, проект для дівчини – можливість перетворитися з пацанки на справжню ікону жіночого стилю. Тому раді привітати нову модель в українській фешн-індустрії та побажати їй лише найкращих творчих злетів!