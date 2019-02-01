Яскрава помада і сукня з мереживом: у мережі з'явилось архівне фото Меган Маркл

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У мережі з'явилось архівне фото Меган Маркл
У мережі з'явилось архівне фото Меган Маркл / Twitter / @KensingtonRoyal

Вагітна Меган Маркл вже стала своєрідним еталоном стилю. Чимало прихильників королівської сім'ї захоплюються її смаком та намагаються повторити образи. Однак не завжди герцогиня Сассекська виглядала настільки стримано і елегантно: для сцени вона перевтілювалась у різних персонажів та наносила на обличчя яскравий макіяж.

Після королівського весілля чарівна дружина принца Гаррі відвідує театри тільки для перегляду спектаклів або ж в якості патрона. Однак були часи, коли герцогиня Сассекська залюбки виходила на сцену, демонструючи талановиту гру. Тоді Меган Маркл не боялась порушити протокол та з легкістю робила яскравий макіяж. 

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Ці часи вагітній екс-акторці вирішила нагадати її колишня колега Кетрін МакФі. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала архівне фото, на якому позує поряд із Меган Маркл. Герцогиня при цьому вбрана у сукню з білим мереживом та позує перед камерою з вечірнім make-up. 

Обидві в юності грали в мюзиклах. Зараз одна – герцогиня, інша – виступає на Вест-Енді (театральний район Лондона, – 24 канал). Як на мене, звучить однаково, 
– розповіла про досягнення Кетрін МакФі. 

Меган Маркл на архівному фото
Меган Маркл та Кетрін МакФі на архівному фото / Instagram / @katharinemcphee

У мережі зазначили, що герцогиня Сассекська геть не змінилась з роками. От тільки її гардероб та макіяж тепер відповідають королівським правилам. 

Герцогиня Меган Маркл в Асоціації університетів Співдружності
Герцогиня Меган Маркл в Асоціації університетів Співдружності / Getty Images

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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