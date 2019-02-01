Яскрава помада і сукня з мереживом: у мережі з'явилось архівне фото Меган Маркл

Вагітна Меган Маркл вже стала своєрідним еталоном стилю. Чимало прихильників королівської сім'ї захоплюються її смаком та намагаються повторити образи. Однак не завжди герцогиня Сассекська виглядала настільки стримано і елегантно: для сцени вона перевтілювалась у різних персонажів та наносила на обличчя яскравий макіяж.

Після королівського весілля чарівна дружина принца Гаррі відвідує театри тільки для перегляду спектаклів або ж в якості патрона. Однак були часи, коли герцогиня Сассекська залюбки виходила на сцену, демонструючи талановиту гру. Тоді Меган Маркл не боялась порушити протокол та з легкістю робила яскравий макіяж.

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Ці часи вагітній екс-акторці вирішила нагадати її колишня колега Кетрін МакФі. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала архівне фото, на якому позує поряд із Меган Маркл. Герцогиня при цьому вбрана у сукню з білим мереживом та позує перед камерою з вечірнім make-up.

Обидві в юності грали в мюзиклах. Зараз одна – герцогиня, інша – виступає на Вест-Енді (театральний район Лондона, – 24 канал). Як на мене, звучить однаково,

– розповіла про досягнення Кетрін МакФі.



Меган Маркл та Кетрін МакФі на архівному фото / Instagram / @katharinemcphee

У мережі зазначили, що герцогиня Сассекська геть не змінилась з роками. От тільки її гардероб та макіяж тепер відповідають королівським правилам.



Герцогиня Меган Маркл в Асоціації університетів Співдружності / Getty Images