Яскраво і зі смаком: Ірина Шейк стала обличчям косметичного бренду Marc Jacobs

32-річна модель і "ангел" Victoria's Secret Ірина Шейк стала обличчям косметичної марки Marc Jacobs. Результат дебютної співпраці знаменитості та б'юті лінійки від Marc Jacobs вражає своєю колоритністю.

Про те, що Ірина Шейк стала обличчям б’юті лінійки косметичної марки Marc Jacobs, представники бренду повідомили на їхній сторінці в Instagram.

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Ми з нетерпінням оголошуємо вам те, що Ірина Шейк стала новим обличчям Marc Jacobs Beauty. Вона неймовірно красива і буде представляти наш бренд у 2019 році,

– повідомили про співпрацю із моделлю речники марки.

На фото Ірина Шейк постала у пурпуровому капелюшку та без одягу. Модель позувала перед камерами великим планом, що створило вигляд, ніби на фото вона постала оголеною. На її очах були яскраві тіні в тон до головного убора. Сама Ірина впевнено поводилась перед фотокамерами і з задоволенням продемонтрувала нову колекцію палітри тіней.