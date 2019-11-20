Єлизавета II і принц Філіп святкують 72 річницю весілля: як подружжя привітали члени сім'ї
Cьогодні, 20 листопада, святкує 72 річницю з дня одруження 93-річна британська королева Єлизавета II і її 98-річний чоловік принц Філіп. Члени королівської сім'ї у соціальних мережах зворушливо привітали одну з наймогутніших пар у Великобританії.
До весілля Єлизавети II і Філіпа, 20 листопада 1947, протягом декількох місяців тривала підготовка, ніби як до державного свята. У день церемонії йшла трансляція, за якою слідкувало понад 20 мільйонів радіослухачів та 2,5 тисячі гостей очікували на вихід наречених у Вестмінстерському абатстві.
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Єлизавета II і принц Філіп святкують 72 річницю весілля / Getty Images
На своїй сторінці в інстаграмі Меган Маркл і принц Гаррі публічно привітали подружжя, опублікувавши архівне фото королеви і її чоловіка у кареті.
"З річницею Її Величність Королеву та Герцога Единбурзького! У цей день сімдесят два роки тому вони одружилися в Вестмінстерському абатстві. Вітаємо!" – йдеться на сторінці герцогів Сассекських.
Кейт Міддлтон і принц Вільям розмістили у себе в інстаграмі два знімки подружжя: перший – архівний чорно-білий, а другий нове фото усміхнених принца Філіпа і Єлизавети II. У підписі герцог і герцогиня Кембриджські побажали щасливої 72-ої річниці.
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