Єлизавета II і принц Філіп святкують 72 річницю весілля: як подружжя привітали члени сім'ї

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Принц Філіп і Єлизавета II

Cьогодні, 20 листопада, святкує 72 річницю з дня одруження 93-річна британська королева Єлизавета II і її 98-річний чоловік принц Філіп. Члени королівської сім'ї у соціальних мережах зворушливо привітали одну з наймогутніших пар у Великобританії.

До весілля Єлизавети II і Філіпа, 20 листопада 1947, протягом декількох місяців тривала підготовка, ніби як до державного свята. У день церемонії йшла трансляція, за якою слідкувало понад 20 мільйонів радіослухачів та 2,5 тисячі гостей очікували на вихід наречених у Вестмінстерському абатстві.

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Єлизавета II і принц Філіп святкують 72 річницю весілля
Єлизавета II і принц Філіп святкують 72 річницю весілля / Getty Images

На своїй сторінці в інстаграмі Меган Маркл і принц Гаррі публічно привітали подружжя, опублікувавши архівне фото королеви і її чоловіка у кареті.

"З річницею Її Величність Королеву та Герцога Единбурзького! У цей день сімдесят два роки тому вони одружилися в Вестмінстерському абатстві. Вітаємо!" – йдеться на сторінці герцогів Сассекських.

 

Кейт Міддлтон і принц Вільям розмістили у себе в інстаграмі два знімки подружжя: перший – архівний чорно-білий, а другий нове фото усміхнених принца Філіпа і Єлизавети II. У підписі герцог і герцогиня Кембриджські побажали щасливої 72-ої річниці.

 

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Єлизавета II Меган Маркл Кейт Міддлтон
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