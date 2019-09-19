Єлизавета ІІ креативно відповіла на лист дівчинки, яка загубила іграшку в палаці королеви

Ні для кого не секрет, що, попри насичений графік, королева Великобританії Єлизавета ІІ читає листи, які їй надсилають фанати з усього світу. Яскравим доказом цього є її креативна відповідь на прохання школярки, яка загубила свою улюблену іграшку в Букінгемському палаці. Її Величність не просто відповіла на лист, а креативно підійшла до виконання прохання 5-річної туристки.

Щороку чимало туристів відвідують резиденцію королеви Великобританії за час її відсутності в палаці. Однак не всім щастить поспілкуватися з Єлизаветою ІІ і попросити її про послугу. Як повідомляє видання 7 News, а 5-річній Саванні Харт випала така можливість.

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Річ у тім, що в рамках подорожі з класом була екскурсія Букінгемським палацом та іншими визначними місцями Лондона. Під час перебування у резиденції монарха дівчинка загубила свою улюблену іграшку, яка супроводжувала її у всіх поїздках – мавпочку Гаррієт. Мама Саванни помітила пропажу, тому разом з іншими дітьми з класу вони вирішили написати лист до Єлизавети ІІ.

Вам пишуть учні невеликого дошкільного центру у Вудсайді, що в Південній Австралії. У кожного з нас є іграшкова мавпочка-мандрівниця, яку ми беремо в усі поїздки і фотографуємо на пам'ять. Одна з них нещодавно відвідала Букінгемський палац разом з нашою подругою, Саванною. На жаль, 13 серпня 2019 року Гаррієт залишилася у вашій ігровій кімнаті,

– розпочали розповідь втрати друзі 5-річної школярки.

Після цього вони додали, що мама їхньої подруги телефонувала працівникам і вони запевняли, що перетелефонують, коли мавпочку знайдуть, однак відповіді так і не було. "Ми дуже хотіли б, щоб вона знайшла дорогу додому і розповіла про свої пригоди. Ви не могли б зайти в ігрову, щоб пошукати її? Востаннє ми бачили її поруч з вбиральнею! Ми дуже цінуємо те, що ви знайшли час і спробували знайти Гаррієт. З повагою, учні школи Вудсайд", – завершили лист друзі Саванни.

Працівники Букінгемського палацу миттєво зреагували на прохання маленьких шанувальників. Вони знайшли мавпочку і найближчим рейсом відправили її до Австралії. Ба більше, вони додали в подарунок іграшку коргі, яку назвали Рекс.

Ми прагнемо, щоб у кожного нашого гостя залишалися тільки приємні враження від візиту. Деякий час мавпочка Гаррієт була частиною нашої команди і допомагала зустрічати маленьких туристів, поки не вирушила додому,

– написали в листі працівники резиденції.



Іграшки, які дівчинка отримала у відповідь / Фото / Town & Country

Також вони прикріпили знімок, який зробили разом з мавпою на території Букінгемського палацу.



Працівники Букінгемського палацу з мавпочкою / Фото / Town & Country