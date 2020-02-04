Єлизавета ІІ по-особливому підтримала принца Гаррі та Меган Маркл: фото

Хоч інсайдери заявляють, що королева Єлизавета ІІ розгнівана рішенням принца Гаррі та Меган Маркл скласти повноваження, Її Величність демонструє гармонію в родині. Навіть на публічних виходах монарх зберігає спокій та по-особливому підтримує герцогів Сассекських.

Загальновідомо, що Єлизавета ІІ – прихильниця королівських правил, які передались їй від батьків. Тому, очолюючи британську монархію, вона продовжила всі традиції, започатковані її предками. Так, кожної неділі Єлизавета ІІ одягає яскраве пальто і сукню та вирушає на богослужіння, повідомляє E! News.

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До церкви Єлизавета ІІ одягнула блакитне пальто та капелюшок з квітами, підібраний під колір вбрання. Королева доповнила образ чорними рукавицями, взуттям на стійких підборах та сумочкою. Особливу увагу привернула брошка у формі сніжинки. Саме завдяки цьому аксесуару Її Величність публічно підтримала герцогів Сассекських.

Прикрасу Єлизаветі ІІ подарував Девід Джонстон – колишній канадський генерал-гебернатор. Сталось це у 2017 році. Тому, одягнувши цю брошку, королева по-особливому продемонструвала підтримку принцу Гаррі та Меган Маркл, які наразі перебувають у канадському Ванкувері.



Єлизавета ІІ підтримала Гаррі і Меган / E! News

Що відомо про заяву Гаррі та Меган?

8 січня принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що хочуть відмовитись від королівських обов'язків та не звітувати Букінгемському палацу. Окрім цього, герцоги мали намір отримати фінансову незалежність. Така новина приголомшила як громадськість, так і ЗМІ. А от королева Єлизавета ІІ, за даними інсайдерів, не стримувала свого гніву, що дізналась про все не від внука, а від журналістів.

Після сімейної наради Її Величність прийняла рішення. Королева вирішила погодитись із рішенням Гаррі та Меган, але попросила повернути всі кошти, які були спрямовані не ремонт маєтку герцогів – Фрогмор-хауз. Наразі подружжя живе у Ванкувері, а Меган Маркл вже розпочала співпрацю зі студією Disney. Самі канадці не в захваті від переїзду герцогів Сассекським. Вони вже написали петицію, в якій звернулись до уряду з проханням не покривати витрати принца Гаррі та Меган Маркл за їхній кошт.