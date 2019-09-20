Єлизавета ІІ подала чай мебляру, який працював у Букінгемському палаці: цікаві деталі

Незважаючи на високий статус у суспільстві, королева Великобританії доволі звичайно поводиться у буденному житті. Так, мебляр, якому довелося працювати у резиденції Єлизавети ІІ, розповів про те, як Її Величність запропонувала йому випити чаю, коли той працював у стінах палацу.

Напередодні ми писали про креативність команди, яка працює у Букінгемському палаці разом з Єлизаветою ІІ, та реакцію королеви на лист 5-річної дівчинки. А незадовго після цього на сайті видання The Sun з'явилося відверте інтерв'ю чоловіка, якому довелося працювати у резиденції Її Величності.

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Незабаром на великий екран вийде документальний фільм "Таємниці королівських палаців", у зйомках якого беруть участь чимало реальних персонажів. Одним із героїв стрічки став Кевін Ендрюс, який працює меблярем, розповів особливу, за його словами, історію свого напарника.

Чоловік розповів незвичайну історію про те, як його колезі, ім'я якого він залишив у таємниці, запропонувала випити чаю сама королева Єлизавета ІІ. За його словами, чоловік поринув у роботу з головою, коли монарх просто запитала його, чи не хоче він чаю, на що той радо погодився.

Давайте. У горняті, з двома ложками цукру. Так люблять будівельники. Мені не потрібна та дурниця, яку мені приносили в минулий раз з усіма цими порцеляновими блюдцями,

– повторив чоловік відповідь свого колеги.

Після чого Її Величність принесли горня і сказала, що поставила його на стіл. Коли мебляр повернувся, то побачив перед собою Єлизавету ІІ. На жаль, перевірити правдивість цієї інформації неможливо, оскільки це історія працівника, який навіть не назвав ім'я свого напарника.