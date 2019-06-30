Єлизавета ІІ вразила яскравим образом на офіційному заході: фото

Британська королева Єлизавета ІІ навіть у 93 роки не втрачає свого стилю і елегантності. Її Величність вкотре показала майстер-клас для всіх, хто боїться носити яскраве вбрання. Монарх прийшла на офіційну подію у насичено синьому пальті та капелюшку.

Королева Єлизавета ІІ з підліткового віку готувалась очолити престол, тому натхненно слухала поради своєї мами. Однією з них було правило одягатись яскраво та вишукано, щоб всі люди могли безперешкодно знайти Її Величність у натовпі та захоплюватись стилем монарха. Це правило 93-річна Єлизавета ІІ не порушу вже кілька десятиліть та навіть у поважному віці надає перевагу кольоровим вбранням.

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У суботу, 29 червня Її Величність мала нагоду вкотре довести це. Єлизавета ІІ вирушила в анонсовану поїздку до столиці Шотландії – Единбурга. Супроводжував королеву її син принц Чарльз.

На офіційну зустріч з молоддю та представниками парламенту монарх вбрала насичено синє пальто, з-під якого виднілась сукня з квітковим принтом. За традицією, королева Єлизавета ІІ підібрала капелюшок з квітами. Свій образ вона доповнила білосніжними рукавичками, чорною маленькою сумочкою та взуттям на невеличких підборах.

Водночас принц Чарльз вирішив не одягати традиційний для Шотландії кілт, надавши перевагу класичному темно-синьому костюму у ледь помітну смужку. Претендент на титул монарха підібрав сорочку і фіолетову краватку.



Королева Єлизавета ІІ у Шотландії / Instagram / @theroyalfamily



Єлизавета ІІ засвітила яскравий образ / Getty Images