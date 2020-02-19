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Єлизавета ІІ заборонила принцу Гаррі та Меган Маркл використовувати їхній титул, – ЗМІ

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Принц Гаррі та Меган Маркл отримали заборону від Єлизавети ІІ / Instagram / @sussexroyal

Відтепер принц Гаррі та Меган Маркл не можуть афішувати свого титулу герцогів Сассекських у комерційних цілях. Таку заборону дала Її Величність Єлизавета ІІ.

Як відомо, принц Гаррі та Меган Маркл офіційно відмовились від королівських обов'язків. Після кількох днів роздумів Її Величність таки виконала вимоги подружжя, дозволивши жити на дві країни. Однак пара повинна була повернути кошти, витрачені на ремонт їхнього маєтку у Віндзорі. Та на цьому справа не завершилась, повідомляє The Daily Mail.

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Герцоги Сассекські більше не можуть використовувати свій титул у комерційних проєктах. Окрім цього, Гаррі та Меган не повинні вживати навіть слово "королівський", адже вони відмовились представляти британську монархію. Тому подружжя найближчим часом має переглянути назви своїх бізнес-проєктів, які приносять їм дохід. Однак принц Гаррі ще веде перемовини зі своєю впливовою бабусею. 

Оскільки герцог і герцогиня Сассекські відмовилися від своїх обов'язків старших членів королівської сім'ї і тепер хочуть бути фінансово незалежними, використання слова "королівський" в цьому контексті необхідно переглянути. Дискусії все ще тривають,
– розповів інсайдер. 

Принц Гаррі та Меган Маркл очолюють благодійні організації Sussex Royal та The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex. Про їхнє створення подружжя оголосило після того, як переїхало жити до канадського Ванкувера, покинувши Великобританію. Окрім цього, герцоги витратили десятки тисяч доларів на створення окремого сайту, а також хотіли офіційно зареєструвати титул Sussex Royal, як бренд. Меган Маркл планувала випускати під маркою чимало товарів: від одягу до канцелярського приладдя, книг та навчальних видань. Саме це, ймовірно, і стало причиною рішення Єлизавети ІІ. 

Цікаво, що інстаграм-сторінка подружжя теж відтворює їхній королівський титул. Тому журналісти припускають, що ребрендинг буде стосуватись не тільки торгової марки принца Гаррі та Меган Маркл, але і їхнього блогу, за яким стежать понад 11 мільйонів людей.

Герцоги Сассекські не будуть публічно коментувати ситуації. Однак інсайдери зазначають, що пара дуже засмучена від рішення королеви Єлизавети ІІ. Подружжя сподівалось, що зможе використовувати титул у новому, некоролівському житті. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Єлизавета II Меган Маркл Принц Гаррі Королівська сім'я Новини LifeStyle LifeStyle
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