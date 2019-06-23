Єлизавета ІІ замилувала яскравим образом на королівських кінних перегонах: стильні фото

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Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ / Getty Images

Королева Великобританії Єлизавета ІІ традиційно відвідує Аскотський іподром щодня під час перегонів, тим самим сповіщаючи про їхній офіційний початок. Для кожної зі своїх появ Її Величність підбирає стильні та яскраві образи, аби вирізнятися серед гостей.

Зазвичай Єлизавета ІІ доволі оригінально підходить до своїх образів, які підбирає для важливих офіційних чи світських заходів. Однак кілька перших днів королева Великобританії з'являлася на Аскотському іподромі, дивуючи публіку разом з іншими представницями монаршої сім'ї у вбраннях блакитних відтінків.

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А от на передостанньому дні кінних перегонів Її Величність постала у яскравому пальті, зачарувавши світлістю цілісного образу. Єлизавета ІІ прибула на Аскостський іподром, що в Беркширі, у яскраво-салатовому верхньому образі та капелюшку в тон. Що цікаво, квіти на традиційному головному уборі виглядали доволі реалістично, тому нагадували живі орхідеї.

На лівому плечі незмінно красувалася масивна діамантова брошка з її королівської колекції аксесуарів. У вухах Її Величності виблискували сережки з маленькими дорогоцінними камінцями та перлинами, а шию прикрашало її улюблене намисто.

Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ / Getty Images

Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Єлизавета II Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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