Єлизавета ІІ запросила королів Іспанії та Нідерландів на урочисту церемонію: промовисті фото

У Лондоні відбулась одна зі знакових подій року – урочистої церемонії нагородження Орденом Підв'язки. На подію королева Єлизавета ІІ запросила представників монархії Іспанії та Нідерландів.

Щороку у червні Віндзорський замок приймає високоповажних гостей для передачі лицарського ордену Великобританії. Нагороди, за традицією, вручає монарх – Її Величність Єлизавета ІІ. Однак не тільки британські представники королівської сім'ї претендують на орден, але й їхні колеги з інших країн.

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У 2019 році на знакову церемонію завітали іспанський король Філіп VI та його чарівна дружина Летиція. Її Величність вбрала елегантну білу сукню в горошок. Окрім цього, на церемонії були присутні й монархи з Нідерландів – король Віллем-Олександр з дружиною Максимою. Королева обрала стильну сукню з накидкою та дотрималась етикету, обравши стильний капелюшок.

Не оминули увагою захід і представники британської королівської родини. Так, королева Єлизавета ІІ, принц Чарльз та Вільям вбрали спеціальні накидки з капелюхами у стилі епохи Середньовіччя. А от герцогині Кейт Міддлтон та Камілла постали перед гостями урочистої події та британцями у вишуканих світлих сукнях. Знамениті модниці доповнили свої образи капелюшками та прикрасами з королівської колекції.



Урочиста церемонія нагородженням Ордену Підв'язки / Getty Images / Twitter @KensingtonRoyal

Як відомо, королі Іспанії та Нідерландів вже отримали почесний Орден Підв'язки. Так, у 2017 році відзнаку одержав Філіп VI, а в жовтні 2018-го – Віллем-Олександр. Відтак королі є учасниками британського ордену та щорічно беруть участь у заходах, пов'язаних з ним.