Єлизавета ІІ засвітила нову сукню з флористичним принтом: чарівні фото

Британська королева Єлизавета ІІ у 93 роки залюбки приміряє ефектні вбрання, які, мабуть, не наважуються вбирати навіть молоді люди. Монарх часто постає перед камерами у кольорових пальтах, зокрема, кольору фуксії, та сукнях з квітковим принтом. Днями Її Величність засвітила новинку свого гардеробу – плаття із флористичним орнаментом.

Ще змалку мама Єлизавети ІІ вчила її, що представники королівської родини повинні одягатись елегантно, але при цьому не губитись у натовпі через непримітний образ. Особливо монарх має завжди бути в центрі уваги, привертаючи увагу всіх очевидців. Тому після коронації британська королева взялась виконувати повчання матері. Щоразу вона демонструє ідеальний стиль, підбираючи яскраві речі.

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Винятком не стають і її часті аудієнції, влаштовані в Букінгемському палаці. Зокрема, 16 липня Єлизавета ІІ зустрілась з представниками Королівського полку Гуркхів. На аудієнцію Її Величність вирішила вбрати новинку свого гардеробу. Перед гостями вона постала у скромній блідо-рожевій сукні з довжиною нижче коліна, яка мала рослинний принт.

Хоч одяг королеви не був яскравим, однак все ж виділявся на заході. До сукні Єлизавета ІІ підібрала улюблені прикраси з білих перлин та зробила укладку свого волосся. Маленька чорна сумочка і взуття на стійких підборах завершили її ніжний look.



Єлизавета ІІ на аудієнції / Instagram / @theroyalfamily



Королева Єлизавета ІІ / Instagram / @theroyalfamily

За інформацією представників Букінгемського палацу, аудієнція була заздалегідь запланованою. Королівський полк Гуркхів презентував королеві новий жезл, виготовлений із бронзи та срібла.