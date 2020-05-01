Єва Лонгорія похизувалася стрункими ногами у розкішній сукні: чарівне фото

Американська акторка і модель Єва Лонгорія разом із сином та чоловіком дотримується усіх правил карантину. Та знаменитість уже скучила за світськими виходами і поділилася з прихильниками чарівною фотографією у розкішній сукні.

Єва Лонгорія є однією із найкрасивіших акторок Голлівуду. Вона не лише талановита у своїй професії, а й любляча дружина та турботлива матуся. Проте карантин дає про себе знати і вже багато хто втомився від нього. До цих людей належить і Єва. Сумуючи за світськими виходами, вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі чарівне фото.

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Єва Лонгорія в ізоляції активно займається спортом і це чудово видно на новій світлині, яку вона поширила в мережі. 45-річна зірка постала на ній у ніжно-рожевій сукні з високим пікантним розрізом, який гарно підкреслив стрункі ноги знаменитості.

Волосся Лонгорія вклала в ледь помітні локони, а на обличчі зробила насичений макіяж з коричневими тінями на повіках та нюдовим блиском на губах.

"Хто-небудь ще сумує за сукнями?" – написала в публікації акторка.



Єва Лонгорія в ніжно-рожевій сукні / Instagram / @evalongoria