Єва Лонгорія відсвяткувала день народження сина у Діснейленді: фото

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Єва Лонгорія з сином
Єва Лонгорія з сином / www.gettyimages.com

Популярна акторка, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія відсвяткувала день народження свого первістка. Зірковому сину Сантьяго виповнився один рік, протягом якого мільйони шанувальників артистки невпинно стежили за тим, як ріс малюк.

Нові сімейні знімки Лонгорія опублікувла на своїй сторінці в Instagram.

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У день народження Санті його зіркова мама заявила, що цей рік був найкращим у її житті.

Він більше не немовля, він вже дитина! Минулий рік був найкращим у моєму житті. Прокидатися щоранку і укладати спати щоночі – це прекрасне створіння було чимось чарівним. Кожен його сміх та усмішка були справжньою радістю. Спасибі, що вибрав мене своєю мамою,
– заявила Єва.

Наступного дня акторка показала, де саме вирішила відсвяткувати день народження сина. Єва організувала похід в каліфорнійський Діснейленд. До них приєдналася мама Лонгорії Елла Єва Майриліс, а також кузени Сантьяго.

Єва Лонгорія з сином
Єва Лонгорія з сином / Getty Images

У Діснейленді однорічний хлопчик познайомився з Міккі Маусом та був у захваті від нього. Це можна помітити, роздивившись усміхнене обличчя Сантьяго.

Для святкування Єва приміряла комфортний total white look: блузу, штани та зручне взуття. Завершили образ знаменитості рожеві вушка Міні Маус.

Єва Лонгорія з сином
​Єва Лонгорія з сином / Getty Images

син єви лонгорії
Елла Єва Майриліс і Сантьяго / Instagram-Stories / evalongoria

Хто така Єва Лонгорія?Голлівудська актриса Єва Лонгорія не лише знімається в кіно, а й часто працює для глянцевих видань в ролі моделі. Свою найбільшу славу зірка отримала завдяки одній з головних ролей в популярному серіалі "Відчайдушні домогосподарки", а також знялась у близько 20 стрічках та стала продюсером пари фільмів. Щодо особистого життя, Єва була тричі одружена: з актором Тайлером Крістоферсоном, баскетболістом Тоні Паркером та зараз перебуває у шлюбі з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти Єва Лонгорія
Джерело: LifeStyle 24
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