Єва Лонгорія вражає: акторка приголомшливо схудла після пологів рік тому

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / www.gettyimages.com

В червні 2018 року зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія народила свого первістка – хлопчика Сантьяго. Акторці тоді було 43 роки, вона мала непросту вагітність, а потім перші місяці не могла прийти у форму. Однак Єва активно працювала над своїм тілом та слідкувала за здоровим харчуванням – відтак зараз щаслива матуся справді приголомшує своїм зовнішнім виглядом.

У четвер, 11 липня, Єва Лонгорія відвідала  показ Global Gift Philanthropic Weekend. На червону доріжку акторка вийшла в обтислій білій міді-сукні з глибоким декольте, яка ідеально підкреслила струнку фігуру та пишні груди зірки.

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Завершили образ знаменитості червоні босоніжки на високих підборах. Найбільшим сюрпризом став вихід Єви разом з однорічним Сантьяго, який, до слова, мав вбрання у тон образу зіркової мами.

Розкішна голлівудська укладка та насиченний макіяж з акцентом на очах чудово доповнили "аутфіт" Лонгорії.

Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Getty Images

Єва Лонгорія
​Єва Лонгорія / Getty Images

 

Наступного дня, 12 липня, Єву Лонгорію очікував черговий публічний вихід. Акторка завітала на благодійний захід Global Gift Gala, який пройшов і курортному іспанському місті Марбелья у готелі Gran Melia Don Pepe. 

Цього разу зірка "Відчайдушних домогосподарок" одягнула довге вечірнє плаття чорного кольору з відкритими плечима та ефектним розрізом для ніг. Доповнили образ акуратна укладка, насичений макіяж і чорні босоніжки на шпильках.

Єва Лонгорія
​Єва Лонгорія / Getty Images

Єва Лонгорія
​Єва Лонгорія / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Єва Лонгорія
Джерело: LifeStyle 24
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