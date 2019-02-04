Єва Лонгорія з гумором відреагувала на критику у мережі: цікаві подробиці

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / www.gettyimages.com

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія взяла участь у прес-турі Асоціації телевізійних критиків в Каліфорнії. Однак після публічного виходу акторки користувачі у мережі розкритикували її вбрання.

Так, Єва Лонгорія приміряла чорну кофту і білі штани з високими розрізами до стегон, які повністю оголили ноги акторки. Її образ доповнили чорні замшеві туфлі на високих підборах і ювелірні прикраси.

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Не всім користувачам сподобався вихід знаменитості. Натомість Єва опублікувала своє фото на сторінці в Instagram та іронічно поцікавилася у підписників, чи це вона порвала собі штани.

Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Getty Images

Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Getty Images

Єва Лонгорія, яка народила хлопчика Санті 19 червня 2018 року, після пологів активно почала стежити за своєї фігурою і часто показує в Instagram короткі ролики про те, як вона тренується.

Єва Лонгорія тренується в залі: дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Єва Лонгорія Голлівуд Зіркові мами
Джерело: 24 канал
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