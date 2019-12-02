Єва Лонгорія замилувала фанів знімками з 1-річним сином Сантьяго

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія зачарувала підписників у соціальних мережах новими світлинами свого однорічного сина Сантьяго.

Голлівудська акторка Єва Лонгорія, яка народила сина Сантьяго у 43 роки, продемонструвала, що жінкам не пізно вперше ставати мамами і після 40. Зірка не приховувала радощів від материнства, незважаючи на те, що доводилося поєднувати догляд за дитиною з роботою і тренуваннями у спортзалі.

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Нові фото Єва опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. На першій світлині малюк лежить на підлозі разом з іграшкою-пандою. "Недільний настрій" – лаконічно підписала Лонгорія.



Син Єви Лонгорії Сантьяго / Instagram / @evalongoria

А найпопулярнішими стали знімки Санті на День подяки, коли зіркова мама пригостила хлопчика традиційною мексиканською стравою тамале.

"Перші тамале Санті! І він любить їх, звичайно! З Днем подяки всіх! Я дуже вдячна за всі благословення в цьому році і завжди. І дуже вдячна всім своїм підписникам в інстаграмі за вашу прекрасну любов і підтримку!" – написала акторка.



Син Єви Лонгорії Сантьяго / Instagram / @evalongoria



Син Єви Лонгорії Сантьяго / Instagram / @evalongoria



Син Єви Лонгорії Сантьяго / Instagram / @evalongoria

На думку користувачів у мережі, Сантьяго з кожним днем стає дедалі більше схожим на свого батька – Хосе Антоніо Бастона, за якого Єва Лонгорія вийшла заміж у 2016 році.