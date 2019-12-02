Єва Лонгорія замилувала фанів знімками з 1-річним сином Сантьяго

68 Читать новость на русском
Єва Лонгорія з сином / Instagram / @evalongoria

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія зачарувала підписників у соціальних мережах новими світлинами свого однорічного сина Сантьяго.

Голлівудська акторка Єва Лонгорія, яка народила сина Сантьяго у 43 роки, продемонструвала, що жінкам не пізно вперше ставати мамами і після 40. Зірка не приховувала радощів від материнства, незважаючи на те, що доводилося поєднувати догляд за дитиною з роботою і тренуваннями у спортзалі.

Читайте також: Вони не були суворими, – Лілі-Роуз Депп відверто розповіла про зіркових батьків

Нові фото Єва опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. На першій світлині малюк лежить на підлозі разом з іграшкою-пандою. "Недільний настрій" – лаконічно підписала Лонгорія.


Син Єви Лонгорії Сантьяго / Instagram / @evalongoria

А найпопулярнішими стали знімки Санті на День подяки, коли зіркова мама пригостила хлопчика традиційною мексиканською стравою тамале. 

"Перші тамале Санті! І він любить їх, звичайно! З Днем подяки всіх! Я дуже вдячна за всі благословення в цьому році і завжди. І дуже вдячна всім своїм підписникам в інстаграмі за вашу прекрасну любов і підтримку!" – написала акторка.


Син Єви Лонгорії Сантьяго / Instagram / @evalongoria


Син Єви Лонгорії Сантьяго / Instagram / @evalongoria


Син Єви Лонгорії Сантьяго / Instagram / @evalongoria

На думку користувачів у мережі, Сантьяго з кожним днем стає дедалі більше схожим на свого батька – Хосе Антоніо Бастона, за якого Єва Лонгорія вийшла заміж у 2016 році.


Хосе Антоніо Бастон і Єва Лонгорія / Getty Images

Головні новини 1 грудня: вбивство сина депутата Соболєва у Києві, втрати на Донбасі
сьогодні
5104
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові діти Зіркові мами Єва Лонгорія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 08:30 День боротьби за скасування рабства: топ-5 фільмів про боротьбу за життя і свободу
Анастасія Манюхіна 1038
1 грудня 19:01 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 13900
1 грудня 12:00 Місячний календар стрижок на грудень: цікаві поради
Квітослава Туз 1037
1 грудня 09:30 Куди піти у Києві у грудні: афіша найцікавіших подій
Уляна Журба 328
30 листопада 23:08 M1 Music Awards 2019: якими вбраннями вражали українські зірки
Надія Біленко 1495
Новини
Більше новин
Залиште відгук