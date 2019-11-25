Переможець "Танців з зірками 2019" – Євген Кот: що відомо про танцівника

У неділю, 24 листопада, в Україні відбувся останній випуск танцювального шоу "Танці з зірками 2019". За результатами голосування глядачів та журі, головний кубок здобули українська акторка Ксенія Мішина та її партнер Євген Кот. Що відомо про танцівника – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Журналісти LifeStyle24 зібрали для вас цікаві факти про танцівника, який допомагав Ксенії Мішиній всі 14 випусків та запалював на паркеті у фіналі "Танців з зірками 2019". Саме завдяки Євгену Коту їхня пара щотижня показувала пристрасні постановки і в останньому ефірі шоу виборола бажану перемогу. Тож що відомо про харизматичного танцівника – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Переможець "Танців з зірками 2019" – Євген Кот: біографія

Це не перший розважальний проєкт, на який прийшов Євген Кот. Раніше він активно брав участь у зйомках шоу "Танцюють всі", де й показав свою вправність. Згодом харизматичного танцівника помітили телезірки, які запросили до своїх шоу-балетів. Проте найбільшу славу він отримав завдяки "Танцям з зірками". Саме шоу зробило Євгена Кота популярним, а він став бажаним гостем на світських вечірках.

Кілька років поспіль Євген Кот змагався за перемогу у шоу "Танці з зірками 2019". Однак престижний кубок здобути йому так і не вдавалось. Саме тому Ксенія Мішина у відеощоденнику заявила, що зробить все для того, аби її партнер отримав бажаний кубок. І так і сталось!

Танці – не єдине захоплення Євгена Кота. У коментарі журналістам "1+1" він зізнався, що обожнює мотоцикли. Нещодавно танцівник зумів придбати Harley-Davidson, здійснивши одну зі своїх мрій.

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"Коли мені було 20, трапилося так, що я впав із мотоцикла. Отримав багато травм і боявся їздити. Врешті-решт продав байк і думав, що на цьому кінець. Але час минав, а жага знову сісти на мотоцикл мене не залишала. Тоді я зрозумів, що мені просто треба змінити стиль. Тепер у мене гарний, потужний, харизматичний байк, на якому я можу їхати красиво", – поділився Євген Кот.

Чималу увагу привернуло й особисте життя Євгена Кота. Взимку 2019 року він таємно одружився зі своєю коханою Наталією Татаринцевою. Обраницею Євгена Кота стала спортсменка, семикратна чемпіонка України з художньої гімнастики і чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні. Зіркова пара познайомилась на проєкті "Україна має талант", коли Наталія була заміжня з іншим чоловіком. Однак почуття, які виникли між танцівниками, змусили жінку подати на розлучення.

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Власну церемонію Наталія Татаринцева та Євген Кот захотіли зробити дещо екзотичною. Танцівники вирушили до одного з найромантичніших островів – Муреа, який розташований поблизу Таїті, де й обмінялись клятвами на березі Тихого океану.

Євген Кот неодноразово заявляв, що має особливий зв'язок зі своєю дружиною. Тому чутки про роман зі своєю партнеркою Ксенією Мішиною дещо обурили його. Під час шоу "Танці з зірками 2019" переможці щоразу спростовували інформацію про романтичні стосунки, однак пристрасні постановки змушували людей у мережі говорити про зворотне.