Хто така Євгенія Пліхіна: що відомо про редактора Cosmopolitan і чому почався скандал

Заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна потрапила у скандал, опублікувавши на своїй сторінці у Facebook цинічний допис про похорон "Альфи" СБУ, 37-річного Героя України Дениса Волочаєва, який загинув, виконуючи бойове завдання на Донбасі. Це настільки обурило користувачів, що навколо цього розгорівся справжній скандал.

Що відомо про Євгенію Пліхіну – біографія

Про неї відомо небагато. Євгенія Пліхіна – українська журналістка, їй 27 років. Свою кар'єру пов'язала з журналом Cosmopolitan Ukraine. Вищу освіту здобула в НТУУ "КПІ". Після шквалу обурень та критики Євгенія Пліхіна видалила сторінку у Facebook та закрила доступ до сторінки в Instagram.

З чого розпочався скандал?

У день похорону Волочаєва, Пліхіна опублікувала на своїй особистій сторінці у Facebook провокативний допис.

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"А що, людей ще прийнято ховати помпезно? Сьогодні мчала на роботу в навушниках, і бачу – натовп людей на перекритій дорозі стоїть. Ну, думаю, фестивальчик якийсь, центр міста, тут же вічно якась вечірка. Приглушило музику, дивлюся – особи у всіх не танцювальні і не стрітфудні. Похмурі і чорні. Прислухалася 0150 марш. Похоронний. Виявилося, в СБУ помер якийсь, судячи з усього, не останній чоловік. Витягли всю структуру на вулицю з вимогою зробити співчутливі вираження. Труну несуть під виючий драматизм, люди у військовій формі дмуть в труби так, що луснуть", – написала Пліхіна.



Скандальний допис Пліхіної

Її пост настільки обурив користувачів, що в другій половині дня вона його видалила, публічно вибачившись і написавши, що у неї не було наміру когось навмисно образити. Втім скріни її допису активно шерилися у соцмережах створивши неабиякий резонанс. Тепер користувачі вимагають звільнити її з посади.



Вибачення Пліхіної перед користувачами

Як зреагувала мережа на допис?

Користувачі Facebook різко критикують дівчину і вимагають її звільнення. Сама ж редакція глянцю Cosmopolitan Ukraine публічно вибачилася за свою співробітницю.



Обурення користувачів

"Бренд Cosmopolitan приносить співчуття сім'ям близьких погиблих Героїв і просить пробачення за текст, опублікований Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Текст немає відношення до позиції бренду і нам щиро жаль, що наша колега зробила такий необдуманий вчинок", – написали на головній сторінці глянцю у Facebook.

5 грудня на сайті глянцю з'явилася офіційна інформація про те, що редакція припиняє співпрацю з Євгенією Пліхіною.

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"З огляду на ситуацію, що склалася, з 5 грудня 2019 року наше видання припиняє співпрацю з Євгенією Пліхіною – вона залишає посаду заступника головного редактора журналу Cosmopolitan. Бренд Cosmopolitan беззастережно знаходиться на боці свого народу в боротьбі за збереження незалежності і суверенітету, висловлює підтримку героям, які захищають Україну, і шанує світлу пам’ять загиблих, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє", – зазначила головна редакторка Олександра Буринська.



Офіційна заява глянцю

Що публікує в інстаграмі Євгенія Пліхіна



Фото зі сторінки в інстаграмі Євгенії Пліхіної



Фото зі сторінки в інстаграмі



Євгенія Пліхіна



Дівчина не соромилась викладати фото з Москви у своїй сторінці