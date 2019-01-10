Євробачення 2019: хто боротиметься за право представляти Україну – імена учасників нацвідбору

Стало відомо імена учасників Національного відбору на відомий пісенний конкурс Євробачення 2019, який відбудеться в Ізраїлі.

Список імен опублікували представники конкурсу на офіційній сторінці в Instagram.

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У Національному конкурсі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2019", півфінали якого відбудуться 14 та 16 травня, а фінал – 18 травня, за право представити Україну боротимуться 16 виконавців з 9 лютого в прямих ефірах телеканалів СТБ та UA: ПЕРШИЙ.

Хто побореться за право представити Україну на "Євробаченні 2019":

Braii

Freedom jazz

KAZKA

YUKO

The Hypnotunez

LAUD

TAYANNA

Brunettes Shoot Blondes

VERA KEKELIA

ЦеШо

Ivan NAVI

ANNA MARIA

BAHROMA

LETAY

КIRA MAZUR

KHAYAT

Національний відбір знов тішить дуже якісним складом виконавців і абсолютно різними жанрами. Традиційно до нас прийшли нові, молоді й цікаві артисти, зі своїм музичним баченням і вже сформованою популярністю. Є серед учасників і ті, кому минулого року на етапі кастингу удача не посміхнулася. Приємно, що вони не склали руки, а прислухалися до наших порад і використали цей рік, аби підготуватися максимально якісно і професійно. Найцінніше, що знову готові боротися зірки, які вже мають досвід участі в цьому непростому відборі. Адже справжній артист завжди буде йти до кінця. Я бажаю всім півфіналістам удачі в цій непередбачуваній боротьбі за путівку в особливий світ музики – конкурс Євробачення,

– зазначає музичний продюсер Національного відбору Руслан Квінта.

Зазначається, що 22 січня відбудеться традиційне жеребкування, яке визначить порядок виступів конкурсантів у півфіналах. З 9 лютого оцінювати виступи учасників і разом з глядачами обирати пісню, яка представить Україну на конкурсі в Ізраїлі, будуть переможниця "Євробачення 2016" Джамала, Андрій Данилко та продюсер Євген Філатов.





Нагадаємо, у 2018 році міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2018 пройшов у португальському Лісабоні. За підсумками фіналу, перемогу здобула Нетта Барзілай з Ізраїлю. Співак MELOVIN, який представляв Україну, посів 17 місце.