Євробачення-2019: хто стали ведучими грандіозного шоу в Ізраїлі

Організатори міжнародного пісенного конкуру Євробачення-2019 оголосили ведучих конкурсу. Цього року їх буде четверо і вони вестимуть подію в Тель-Авіві, Ізраїль, у півфіналах та фіналі конкурсу.

У четвірку ведучих Євробачення-2019 потрапили такі зірки Ізраїля: супермодель і ведуча Бар Рафаелі (Bar Refaeli) та продюсер і ведучий Ерез Таль (Erez Tal). Поки вони вестимуть самий конкурс у прямих трансляціях, з учасниками в грін-румі спілкуватимуться інші ведучі: сценарист та шоумен Ассі Азар (Assi Azar) і телеведуча та блогер Люсі Аюб (Lucy Ayoub). Про перелік ведучих стало відомо 25 січня на сайті прес-служби Євробачення в Ізраїлі.

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Ведучі конкурсу Євробачення-2019 в Тель-Авіві, Ізраїль / Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019

Півроку тому ЗМІ повідомляли, що пропозицію ведення Євробачення-2019 давали відомій актрисі з українським корінням Галь Гадом (зірка "Диво-жінки"), однак та відмовилась.

Варто додати, що востаннє конкурс Євробачення проводився в Ізраїлі 20 років тому. Тоді ж на сцені працювало троє ведучих: дві жінки і чоловік, які стали першими в історії конкурсу за кількістю ведучих. У 2017-му році під час Євробачення в Києві також вперше вело троє чоловіків, а наступного року в Лісабоні – четверо жінок.

Коли і де відбудеться Євробачення-2019?Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїлська співачка Нетта Барзілай із піснею "Toy".