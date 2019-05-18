Євробачення-2019: представники Нідерландів, Італії та Австралії отримали професійну відзнаку

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Євробачення-2019: представники Нідерландів, Італії та Австралії отримали професійну відзнаку

Представники Нідерландів, Італії та Австралії отримали професійну відзнаку для учасників пісенного конкурсу Євробачення – премію Марселя Безансона.

Про це стало відомо під час прямої трансляції пісенного конкурсу.

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Премія нагороджується у трьох категоріях: "приз преси", що визначається за голосуванням акредитованих на конкурсі представників ЗМІ, отримав представник Нідерландів Duncan Laurence, який виступив з піснею Arcade.

"Мистецький приз", яким нагороджують за найвищі артистичні досягнення за голосуванням коментаторів, здобула співачка з Австралії Kate Miller-Heidke, а у третій категорії "приз композиторів"  (призначається журі із композиторів пісень-учасниць за найцікавішу композицію) нагородили співака Mahmood, який представляє Італію.

Дивіться відео: нагородження учасників Євробачення-2019 премією Марселя Безансона

 

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Теги: LifeStyle Музика Євробачення 2019 Євробачення Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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