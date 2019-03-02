Євробачення-2019: TAYANNA пояснила, чому не пішла на Нацвідбір

Українська співачка TAYANNA пояснила, чому відмовилася від участі у Національному відборі на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019.

TAYANNA сказала, що їй подобається міф, ніби-то вона злякалася гурт KAZKA і вирішила зняти свою кандидатуру. Про це артистка розповіла у Сніданку з 1+1.

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За її словами, попередній дворічний досвід участі у Нацвідборах виснажив її.

Ініціаторами подачі моєї заявки на сам конкурс були мої продюсери, але я не дуже горіла, тому що в мене вже є попередній дворічний досвід, який трішечки мене виснажив. Я не одержима перемогами чи конкурсами, і тим більше в мене зараз підготовка до мого сольного концерту, який відбудеться 9 березня. Це і була головна причина, чому я відмовилась від участі в нацвідборі. Мені хочеться цю енергію зараз віддати в русло творчості, а не в якісь змагання,

– зізналася вона.

Що відомо про участь TAYANNA у Євробаченні-2019?У листопаді 2018-го співачка TAYANNA зробила неоднозначну заяву: вона натякнула на участь у Нацвідборі та додала, що прийде на шоу, якщо там не буде Андрія Данилка. Все тому, що зірковий суддя раніше заявляв, що саме через нього TAYANNA поступилась місцем у Євробаченні MELOVIN.



Вже на початку грудня артистка анонсувала прем'єру конкурсної пісні "Очі". Проте, несподівано для всіх українських прихильників Євробачення, TAYANNA відмовилась від участі в Нацвідборі, пояснивши це філософською фразою: "Іноді всесвіт не дає тобi чогось не тому, що ти цього не заслуговуєш, а тому, що ти заслуговуєш чогось іншого". У мережі підозрювали, що зірка просто боїться втретє зазнати фіаско, адже у боротьбі бере участь популярний гурт KAZKA.

Чому в Україні виник скандал навколо Євробачення-2019?Після перемоги MARUV у фіналі Євробачення-2019 постало питання чи підпише Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) фінальний договір про представлення України в Ізраїлі. Представників Суспільного мовлення обурило те, що співачка гастролює у Росії і має заплановані концерти у квітні в Санкт-Петербурзі та Москві.

Також права на пісню Siren Song, з якою співачка виграла у фіналі Нацвідбору та мала з нею їхати на міжнародний конкурс, належать російській компанії Warner Music Russia.Співачка оприлюднила умови договору НСТУ, де висловила своє обурення. 25 лютого після кількох годин перемовин угоду все ж не підписали



MARUV зазначила, що причиною непідписання контракту були не російські гастролі, від яких вона була готова відмовитись, а зовсім інші умови договору, які вона вирішила не називати.



Після цього в українському шоу-бізнесі постало питання, хто ж відправиться на головний конкурс Євробачення в Ізраїлі у травні цього року. Де-юре, відправитись на Євробачення в Тель-Авів повинен був жіночий музичний колектив Freedom-Jazz, оскільки вони отримали друге місце під час підрахунку голосів суддів та глядачів. Однак колектив відмовився від участі. Після цього у НСТУ повідомили, що звертатимуться до гурту KAZKA, а якщо нічого з цим не вийде, то одним з варіантів може бути відсутність України на цьогорічному конкурсі Євробачення-2019. Зрештою, НСТУ прийняло рішення, про те, що від України цьогоріч ніхто не їде.