Євробачення-2019: що відомо про всіх виконавців та їхні пісні

Євробачення-2019 пройде в Тель-Авіві. Перший півфінал конкурсу відбудеться 14 травня, другий – 16 травня, а фінал, де визначиться переможець Євробачення, – 18 травня. Україна в цьогорічному пісенному конкурсі участі не бере.

Уже всі країни-учасниці обрали своїх представників на Євробачення-2019. До конкурсу в Тель-Авіві залишилося менше місяця.

Список учасників Євробачення-2019 усіх країн

В першому півфіналі Євробачення-2019 виступлять 17 країн-учасниць:

Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантл – Sebi

Білорусь: Зена – Like it

Чорногорія: D mol – Heaven

Кіпр: Tamta – Replay

Сербія: Невена Божович – Kruna

Польща: Tulia – Fire of Love (Pali się)

Угорщина: Йоці Папаї – Az én apám

Чехія: Lake Malawi – Friend of a Friend

Фінляндія: Даруде і Себастьян Рейман – Look Away

Естонія: Віктор Крон – Storm

Португалія: Конан Осіріс – Telemoveis

Ісландія: Hatari – Hatrið mun sigra

Грузія: Отар Немсадзе – Sul tsin iare

Австралія: Кейт Міллер-Хейдке – Zero Gravity

Сан-Марино: Серхат – Say Na Na Na

Греція: Кетрін Дуска – Better Love

Бельгія: Еліот – Wake up

Всі конкурсанти вже презентували свої пісні, з якими представлять свої країни на Євробаченні. Пропонуємо ознайомитись із ними.

Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантл – Sebi

Zala Kralj & Gašper Šantl – новий словенський дует, який об'єднався у 2017-му році. До зустрічі обидва артисти були зосереджені на розвитку своєї кар'єри на музичній сцені Словенії.

Білорусь: Зена – Like it

Зіна Купріянович, народилася 17 вересня 2002 року в Мінську. Будучи молодою артисткою, співачка отримала безліч нагород, серед яких – перше місце на дитячому конкурсі "Слов'янський базар" у Вітебську 2014 року. У 2016 році Зена була голосом Моани, головної героїні в російській версії однойменного фільму Disney.

Чорногорія: D mol – Heaven

D mol – молода чорногорська вокальна група з шести осіб, яка сформувалася в приватній музичній школі Daniel Alibabic. Наставником групи є Alibabic – колишній учасник колективу No Name, а також представник Чорногорії на Євробаченні-2005 в Києві.

Кіпр: Tamta – Replay

Tamta народилася і виросла в Грузії. Вона переїхала до Греції у віці 22 років і взяла участь в телешоу "Грецький ідол", посівши друге місце. Наразі є однією з найуспішніших і найвпливовіших виконавців в грецькій поп-музичній індустрії, а також вважається однією з найкращих вокалісток Греції.

Сербія: Невена Божович – Kruna

Невена Божович представлятиме Сербію після перемоги в Нацвідборі. Це не перший досвід участі в конкурсі – Невена посіла третє місце на дитячому Євробаченні-2007 і була учасницею групи My 3, яка представляла Сербію на Євробаченні-2013.

Польща: Tulia – Fire of Love (Pali się)

Все почалося в жовтні 2017 року, коли Depeche Mode опублікували на своїй офіційній фан-сторінці цікаву фолк-версію одного зі своїх головних хітів Enjoy the Silence, створену чотирма унікальними і талановитими дівчатами зі Щецина. Сьогодні Tulia є представницями Польщі на Євробаченні-2019.

Угорщина: Йоці Папаї – Az én apám

Музика завжди звучала в родині Йоці Папаї, оскільки його батько був керівником великого циганського оркестру. У 4 роки він вибрав той же шлях, що і Папаї-старший, коли вперше взяв у руки гітару – інструмент, з яким відтоді не розлучається.

Чехія: Lake Malawi – Friend of a Friend

Lake Malawi – інді-поп-група, заснована у 2013 році Альбертом Черни. Спочатку Lake Malawi збиралися реалізуватися за межами Чехії і весь репертуар гурту був англомовним. Гурт вже знайомий українській публіці, адже їх запрошували виступати на українському Нацвідборі.

Фінляндія: Даруде і Себастьян Рейман – Look Away

Даруде є одним з найуспішніших фінських артистів сучасної епохи. У розпал трансового буму початку 2000-х років Даруде, він же Віллі Віртанен, створив сингл "Піщана буря". Цей трек став одним із найпродаваніших танцювальних синглів в історії електронної танцювальної музики.

Естонія: Віктор Крон – Storm

Віктор Крон народився у 1992 році в Швеції. Він виріс в музичній родині, його бабуся була співачкою, а дідусь – скрипалем, але тільки коли батьки купили йому першу гітару у віці 12 років, він став займатися музикою. У 14 років почав співати і писати власні пісні, а коли йому було 18, отримав можливість поїхати до Сполучених Штатів, щоб складати музику в Теннессі, Нью-Йорку і в культовій студії Capitol Records в Лос-Анджелесі.

Португалія: Конан Осіріс – Telemoveis

Конан Осіріс – псевдонім 30-річного Тіаго Міранди. Він народився в Лісабоні 5 січня, того ж дня, що і Хаяо Міядзакі, режисер анімаційного фільму "Конан – хлопчик з майбутнього", яким надихнувся Тіаго. Друга половина його псевдоніма, Осіріс, походить від символу відродження і воскресіння в єгипетській міфології.

Ісландія: Hatari – Hatrið mun sigra

Колектив Hatari позиціонує себе як "антикапіталістична група виконавців технічної продуктивності БДСМ" і з гордістю представляє Ісландію на Євробаченні-2019.

Грузія: Отар Немсадзе – Sul tsin iare

Отар Немсадзе народився 18 червня 1989 року в місті Горі, розташованому в східній частині Грузії. У віці трьох років мама почала вчити його співу, і, як бачимо, вельми успішно. У 2013-му році Отар брав участь в шоу "Голос країни" у команді Святослава Вакарчука.

Австралія: Кейт Міллер-Хейдке – Zero Gravity

Кейт Міллер-Хейдке – співачка та автор пісень, яка подорожує світами сучасної естради, фолку та опери. Вона випустила чотири студійні альбоми в Австралії, досягнувши мультиплатинового статусу. Її останній альбом O Vertigo дебютував під номером чотири в чартах австралійських альбомів, побив рекорди австралійського краудфандингу і був номінований на премію ARIA.

Сан-Марино: Серхат – Say Na Na Na

Цього року Серхат вдруге представлятиме Сан-Марино на Євробаченні. Він є досвідченим співаком, автором пісень, музичним продюсером, а також продюсером телевізійних шоу. Проте за освітою він стоматолог.

Греція: Кетрін Дуска – Better Love

Кетрін Дуска – греко-канадська співачка і авторка пісень, яка наразі проживає в Афінах. Її відомий дебютний альбом Embodiment був випущений 2016 року Minos EMI/Universal Records, а 2018 року її сингл Fire Away був обраний для офіційної телевізійної рекламної кампанії на канадському телебаченні.

Бельгія: Еліот – Wake up

Еліот представлятиме свою країну на 64-му конкурсі Євробачення в Тель-Авіві. Його пісня Wake Up була написана П'єром Дюмуліним. П'єр доклав руку до City Lights – меланхолійної поп-балади у виконанні Бланш, яка зайняла четверте місце на конкурсі Євробачення-2017.

В другому півфіналі Євробачення-2019 виступлять 10 країн-учасниць:

Австрія: Paenda – Limits

Вірменія: Srbuk – My love

Латвія: Carousel – That Night

Румунія: Ester Peony – On a Sunday

Албанія: Jonida Maliqi – Ktheju tokës

Північна Македонія: Тамара Тодевська – Let me love you

Мальта: Michela Pace – Chameleon

Нідерланди: Duncan Laurence – Arcade

Росія: Сергій Лазарев – Scream

Хорватія: Roko Blažević – The Dream

Всі конкурсанти вже презентували свої пісні, з якими представлять свої країни на Євробаченні.

Австрія: Paenda – Limits

Співачка та мультиінструменталістка Паенда (Габріела Горн) зробила собі ім'я на сцені зі складним електро-попом. Дівчина сама пише музику і слова, а також займається продюсуванням свого продукту.

Вірменія: Srbuk – My love

Вірменська співачка Србуі Саргсян більше відома за сценічним ім'ям Srbuk. У 2010-му році дівчина зайняла друге місце вірменського шоу "Х-Фактор", а минулого року брала участь в українському шоу "Голос країни", де посіла четверте місце.

Латвія: Carousel – That Night

Гурт Carousel складається з Sabine Žuga та Maris Vasilevsky. Вони працюють разом із 2015-го року та виступають у стилі інді-поп.

Румунія: Ester Peony – On a Sunday

Естер Піоні (справжнє ім'я Alexandra Creţu) – румунська співачка й автор пісень. Її пристрасть до музики з'явилася в дитинстві, коли вона жила з родиною в Монреалі, Канада. Популярною дівчина стала у 2014-му році завдяки виконанню каверів на відомі треки.

Албанія: Jonida Maliqi – Ktheju tokës

36-ти річна Йоніда Малічі відома тим, що зображує Джульєту в албанській музичній версії "Ромео і Джульєтти" разом з Alban Skënderaj. Йоніда виступить на Євробаченні з піснею про емігрантів, які покинули свою рідну землю задля пошуку щастя на чужині.

Північна Македонія: Тамара Тодевська – Let me love you

Тамара Тодевська вже виступала на сцені Євробачення від своєї країни у складі тріо у 2008-му році, але цього разу вона буде виступати сольно. Її сестра Тіана Дапчевіч також підкорювала сцену Євробачення. Це було у 2014-му році у Копенгагені й Тамара тоді стала бек-вокалісткою своєї сестри.

Мальта: Michela Pace – Chameleon

Переможниця мальтійського талант-шоу The X Factor, сімнадцятирічна Мікела Пач, навчається в школі-консерваторії для дівчат у Вікторії. На проекті її тренером був Keith Debono, який співпрацює з Ira Losco, що представляла Мальту на пісенному конкурсі в 2002-му та 2016-му роках.

Нідерланди: Duncan Laurence – Arcade

Дункан Лоренс (справжнє ім'я – Duncan de Moor) – 24-річний нідерландський співак, музикант, продюсер, який закінчив рок-академію в Тільбургзі, що на сході Нідерландів. В 2014-му році Дункан брав участь у The Voice of Holland під своїм справжнім ім'ям. Він зміг дійти аж до півфіналу зі своєю наставницею IIse DeLange, яка у складі гурту The Common Linnets посіла друге місце на Євробаченні-2014.

Росія: Сергій Лазарев – Scream

Сергій Лазарев вже брав участь у Євробаченні у 2016-му році з піснею You Are the Only One. Тоді він посів третє місце.

Хорватія: Roko Blažević – The Dream

Роко Блажевич вже встиг потрапити у скандал "з плагіатом". Його сценічний образ нагадує виступ на Євробаченні-2008 азербаджанського дуету Ельнура Гусейнова та Саміра Джавадзаде. Композиція "Мрія" була написана Жаком Ходеком, представником Хорватії на Євробаченні у 2017-му році та з віршами Чарлі Мейсона. The Dream виконується англійською та хорватською мовами.

