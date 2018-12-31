Євробачення-2019: як солістка гурту KAZKA реагує на погрози у мережі
16 лютого в Україні проходить другий півфінал Національного відбору Євробачення-2019, на якому виступив популярний в Україні і світі гурт KAZKA.
Солістка KAZKA Олександра Зарицька зізналася, що стала жертвою образ у соціальних мережах. Однак, крім негативних коментарів, користувачі у мережі пишуть ще й погрози.
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Інші учасники гурту Микита Будаш і Дмитро Мазуряк розповіли, що намагалися не дозволяти Саші читати коментарі і не накручувати себе.
До слова у Зарицької є особиста охорона. Водночас дівчина зазначила, що заздрісники завжди будуть у талановитих та успішних людей.
Нападки бувають і я з цим впоралась, у мене були психологічні хвилювання. Так, ти переживаєш, бо ти – звичайна людина і неможливо не переживати,
– додала солістка гурту KAZKA.
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