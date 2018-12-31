Євробачення-2019: як солістка гурту KAZKA реагує на погрози у мережі

383 Читать новость на русском
Євробачення-2019
Євробачення-2019 / Instagram / @eurovision.ua

16 лютого в Україні проходить другий півфінал Національного відбору Євробачення-2019, на якому виступив популярний в Україні і світі гурт KAZKA.

Солістка KAZKA Олександра Зарицька зізналася, що стала жертвою образ у соціальних мережах. Однак, крім негативних коментарів, користувачі у мережі пишуть ще й погрози.

Читайте також: Нацвідбір на Євробачення-2019 від України: онлайн-трансляція другого півфіналу

Інші учасники гурту Микита Будаш і Дмитро Мазуряк розповіли, що намагалися не дозволяти Саші читати коментарі і не накручувати себе.

До слова у Зарицької є особиста охорона. Водночас дівчина зазначила, що заздрісники завжди будуть у талановитих та успішних людей.

Нападки бувають і я з цим впоралась, у мене були психологічні хвилювання. Так, ти переживаєш, бо ти – звичайна людина і неможливо не переживати,
– додала солістка гурту KAZKA.

Читайте також: "Що з вокалом": у мережі гостро розкритикували виступ KAZKA на Нацвідборі Євробачення-2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 

 

blog_ava
Хто поїде на відбір Євробачення-2019 від України: список учасників
сьогодні
18880
Теги: LifeStyle Музика Євробачення 2019 Новини культури KAZKA Євробачення
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Жіночі лінощі вилазять боком, – Ольга Сумська розповіла про секрети догляду за собою
сьогодні 11:02 Жіночі лінощі вилазять боком, – Ольга Сумська розповіла про секрети догляду за собою
Анастасія Манюхіна 1391
Другий півфінал Нацвідбору до Євробачення-2019: за кого ви вболіваєте – опитування
сьогодні 10:03 Другий півфінал Нацвідбору до Євробачення-2019: за кого ви вболіваєте – опитування
1056
Де погуляти у Вінниці: неповторні та містичні місця, які здивують кожного туриста
15 лютого 21:01 Де погуляти у Вінниці: неповторні та містичні місця, які здивують кожного туриста
Наталя Боднар 999
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
15 лютого 18:30 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
Юлія Турелик 798
Який фільм отримає перемогу на премії Оскар-2019: опитування
15 лютого 18:02 Який фільм отримає перемогу на премії Оскар-2019: опитування
984
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
15 лютого 12:20 Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
4693
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук