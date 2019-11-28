Євробачення-2020: організатори презентували символічний логотип конкурсу

Представники пісенного конкурсу Євробачення-2020 поступово готуються до шоу. Та поки до грандіозного фіналу залишається 6 місяців, у мережі презентували офіційний логотип шоу.

Як відомо, організацією 65-го пісенного конкурсу Євробачення займаються Нідерланди. Саме ця країна перемогла на шоу в 2019 році та готова приймати гостей із 41 держави. Наразі організатори презентували гасло шоу Open Up, що в перекладі означає "відчиняй", та символічний логотип.

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Цікаво, що символ Євробачення-2020 розробили на основі трьох попередніх. Автори логотипу із компанії Frans Schupp взяли до уваги розробки 1970, 1976 та 1986 років, коли конкурс проводився у Нідерландах. Символічно вони зобразили малюнок круглим та поєднали прапори всіх країн-учасників шоу.



Логотипи Євробачення в різні роки / Пресслужба

На логотипі видніється і українська символіка – блакитно-жовтий стяг. Прапори на новому логотипі конкурсу з'являються у порядку приєднання держав до шоу.

"Цей дизайн відповідає вимогам нідерландського формату: мінімалістичний, експериментальний та інноваційний. Логотип відтворює історію шоу. Ми дуже задоволені результатом роботи команди Євробачення-2020, яка чудово організує святкування 65-ої річниці конкурсу", – прокоментував Сіет Беккер, виконавчий продюсер пісенного конкурсу Євробачення-2020.

Дивіться новий логотип Євробачення-2020: відеопрезентація

Що відомо про Євробачення-2020

У травні 2019 року представники європейських країн змагались за першість у пісенному конкурсі Євробачення. За результатами голосування експертів та глядачів, перемогу здобув Дункан Лоренс з Нідерландів. Підкорити весь світ йому вдалось завдяки чуттєвому треку Arcade.

Відтак Євробачення-2020 пройде у Нідерландах. Організатори одразу визначились з місцем проведення грандіозного шоу – Роттердамом. На конкурсі, який має шалену популярність у світі, виступлять представники Албанії, Вірменії, Австралії, Австрії, Азербайджану, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Грузії, Греції, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Латвії, Литви, Мальти, Молдови, Нідерландів, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Росії, Сан-Марино, Сербії, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, України та Великої Британії. Водночас Угорщина відмовилась від участі в Євробаченні, не надавши жодних пояснень. За даними західних ЗМІ, причиною стали гомофобні заяви, які щоразу з'являються на місцевих телеканалах.

За традицією, конкурс складатиметься з двох етапів. Спершу в країнах пройдуть національні відбори, які й допоможуть визначити імена конкурсантів. Згодом 12 і 14 травня 2020 року учасники 35 країн поборються за місце у фіналі. Тільки 20 вокалістів, а також 5 представників країн-засновників (Франції, Німеччині, Італії, Іспанії і Великої Британії) і Нідерландів виступлять у гранд-фіналі. Ім'я переможця світ дізнається 16 травня.