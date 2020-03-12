Євробачення-2020 переносити не будуть попри пандемію коронавірусу: чи згідні ви з цим

Щорічний пісенний конкурс Євробачення, який відбудеться 12 травня у Роттердамі, організатори вирішили не переносити навіть через загрозу поширення коронавірусу. Міжнародний 65-ий пісенний конкурс відбудеться 12 травня у Роттердамі.

Раніше повідомлялося, що, ймовірно, конкурс Євробачення все ж таки відбудеться, але в порожньому залі в прямому ефірі, або кожен з представників-вокалістів виступить у своїй країні по відеозв’язку.

Важливо Євробаченню-2020 бути: епідемія коронавірусу не вплине на проведення конкурсу, – ЗМІ

Втім вже сьогодні на офіційній сторінці Євробачення в інстаграмі з’явився допис, у якому зазначається, що пісенний конкурс пройде у звичному режимі без жодних змін.

Зауважимо, що у Нідерландах, де відбудеться Євробачення, станом на 10 березня зафіксовано 321 випадок зараження коронавірусом, смертельних випадків немає.

Проведення Євробачення є доволі ризикованим рішенням, позаяк там збираються десятки тисяч людей, а через масове скупчення людей є велика загроза ще більше поширити коронавірус.

Зауважимо, що у світі різні держави намагаються ізолюватися, аби запобігти розповсюдженню хвороби на власній території. Станом на 9 березня 2020 року у світі зареєстровано 119 132 підтверджених випадків зараження, із них 4 284 – завершилися летально. Одужало вже 65 766 осіб. В Україні підтверджено один випадок захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом.