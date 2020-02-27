Українець Олександр Панайотов поїде на Євробачення-2020 від Росії

Відомий виконавець Олександр Панайотов, який родом із Запоріжжя, представить Росію на міжнародному конкурсі Євробачення-2020 в Нідерландах. Таке рішення прийняли після проведення національного відбору в Москві.

Як повідомляє таблоїд StarHit, 35-річний Олександр Панайотов давно мріяв виступити на Євробаченні, однак його випереджували колеги. Тепер же співак налаштований рішуче та готовий вибороти перемогу на шоу для Росії. Водночас пісню Олександра Панайотова не квапляться презентувати у мережі. Не розсекречують навіть назви треку, однак відомо, що композицію допомагав вибирати Григорій Лепс.

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Олександр Панайотов народився в Запоріжжі. Артист вже багато років живе у Москві, де активно презентує свої треки та виступає на російських музичних проєктах. У 2003 році він став срібним призером шоу "Народний артист", у 2016-му – дійшов до фіналу шоу "Голос", а після фіаско став підопічним продюсерського центру Григорія Лепса.

Бажання величезне. Він буде дуже гідний учасник – високий, красивий, талановитий. Що ще потрібно?

– прокоментував Григорій Лепс.

Щодо Євробачення, то Олександр Панайотов намагався потрапити на конкурс з 2005 року. У 2008 році артиста випередив Діма Білан, який здобув перемогу на вокальному конкурсі, а у 2017-му – Юлія Самойлова. Тому співак ще у 2019 році анонсував, що має намір все ж потрапити на сцену Євробачення-2020.

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Додамо, що в російських ЗМІ припускали, що на Євробачення у Роттердам від Росії можуть поїхати такі співаки, як Ольга Бузова, Zivert, Олександр Панайотов, Сергій Лазарєв, LOBODA (Світлана Лобода), Діма Білан, Little Big та Філіп Кіркоров.

Що відомо про обрання претендента на Євробачення від Росії?

З останнього відкритого змагання за місце представляти РФ на пісенному конкурсі пройшло вже 8 років. Востаннє російський народ зміг обрати свого фаворита – "Буррановських бабусь" у 2012 році. До слова, у 2014 року учасниці колективу підписали листа на підтримку позиції президента Росії щодо російської військової інтервенції в Україну.

Буррановські бабусі на Євробаченні-2012: дивитись відео онлайн

Відтоді російський канал "Перший канал", що офіційно фінансується державою, і Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК), які є членами Європейської мовної спілки, вирішують, чи влаштувати телеголосування, чи обмежитися думкою експертного журі у виборі представника на Євробачення від країни. Варто додати, що обидва способи не суперечать правилам Євробачення і використовуються в багатьох країнах.

Імена представників від Росії на Євробачення зазвичай оголошують наприкінці січня або на початку лютого поточного року. У 2019-му представником від РФ обрали Сергія Лазарєва, який посів 5 місце у фіналі конкурсу з піснею Scream.

Сергій Лазарєв – Scream: дивитись відео онлайн

Коли і де відбудеться Євробачення-2020?Півфінали головного конкурсу Євробачення в Нідерландах, у Роттердамі, заплановано на 12 та 14 травня, а фінал відбудеться 16-го травня. У 2019 році перемогу здобув Дункан Лоренс з піснею Arcade і привіз перемогу у свою країну.