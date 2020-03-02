Гурт Little Big представлятиме Росію на Євробаченні-2020

Щодо учасника Євробачення-2020 від Росії точилось чимало розмов. Однак 2 березня 2020 року офіційно оголосили, що країну-агресора представлятиме гурт Little Big.

Відповідну інформацію підтвердили представники Євробачення-2020, які розмістили фото колективу на інстаграм-сторінці. Конкурсну пісню Little Big ще не презентували у мережі. А от перформанс колективу глядачі побачать у першому півфіналі шоу 12 травня.

Важливо: Переможцями Нацвідбору на Євробачення-2020 стали Go_A

Якщо випав такий шанс – ми зробимо все, що в наших силах! І нехай буде, що буде,

– прокоментували представники Little Big.

Відомо, що Little Big – це рейв-гурт із Санкт-Петербурга. Колектив складається із музикантів Іллі Прусікіна, Соні Таюрської, Антона Лісова та Сергія Макарова. Російський гурт, за словами представників Євробачення-2020, поєднує абсурд з панк-поп-рейв музикою.

Шалену популярність артисти отримали завдяки пісні Skibidi, яка заполонила мережу. Трек миттєвою став світовою сенсацією, набравши 23 мільйони переглядів на ютубі всього за тиждень. Наразі ролик переглянули 360 мільйонів разів, а танець, який придумали Little Big, повторили тисячі зірок.

Little Big – Skibidi: дивіться кліп до популярної пісні

Що відомо про фейкову інформацію щодо учасника Євробачення-2020 від Росії

27 лютого російські видання поширили інформацію, що Олександр Панайотов представлятиме Росію на Євробаченні-2020. За їхніми даними, саме артиста із Запоріжжя обрали зіркові експерти на своєрідному нацвідборі. Журналісти наголошували, що Олександр Панайотов кілька років поспіль претендував на участь у конкурсі та тільки у 2020-му таки виступить на престижному вокальному проєкті.

Однак не минуло й доби, як сам артист спростував такі чутки. Зокрема, Олександр Панайотов назвав відповідні заяви вигадкою та попросив звертати увагу на офіційну інформацію, яку може поширити тільки прокремлівський "Перший канал".

"Про Євробачення. Якимось жовтим безглуздим дописом в інстаграмі був зроблений вкид інформації про те, що я нібито стану представником від Росії на Євробаченні. А сьогодні величезна кількість ЗМІ розтиражували цей фейк, довірившись якомусь невідомому акаунту, який зловив хайп на даному інфоприводі, не маючи офіційної інформації. Єдине джерело, яке достовірно оголосить учасника від Росії – це "Перший канал", який, як відомо, ніякої інформації і ніяких коментарів з цього приводу не давав. Я, своєю чергою, також ніякою інформацією не володію. Я не знаю хто, а головне навіщо це робить. Але, якщо це робиться спеціально, то це дуже цинічно", – заявив Олександр Панайотов.

Відомо, що у Росії діє інша система вибору конкурсанта Євробачення. Якщо в Україні влаштовують відкритий відбір, де рішення приймають не тільки судді шоу, але й глядачі, то в РФ громадяни не впливають на результати. Востаннє голосування за вокалістів там проводилось у 2012 році, коли перемогу здобули "Бурановські бабусі".

Буррановські бабусі на Євробаченні-2012: дивитись відео онлайн

Відтоді ім'я вокаліста, який представляє країну-агресора на конкурсі, називають представники "Першого каналу". Рішення приймає канал та Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК), дослухаючись до відгуків журі. У 2019 році на конкурсі виступив Сергій Лазарєв, який завдяки ліричній баладі Scream виборов 5 місце.

Сергій Лазарєв – Scream: дивитись відео онлайн