В якому півфіналі буде виступати Україна на Євробаченні-2020: з'явився список

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 оголосив дати виступів представників країн у першому і другому півфіналах. Майбутній учасник Євробачення від України виступатиме в першому півфіналі.

Результати жеребкування з’явилися сьогодні, 28 січня.Оголошення країн-учасниць відбулося у Роттердамі.

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Майбутній представник від України, якого члени журі та глядачі оберуть 22 лютого у фіналі Нацвідбору, виступатиме у Роттердамі у першому півфіналі. Разом з Україною цього дня виступатимуть представники таких країн: Росія, Білорусь, Литва, Румунія, Хорватія, Македонія, Швеція, Словенія, Австралія, Ірландія, Норвегія, Кіпр, Азербайджан, Мальта, Ізраїль та Бельгія.



Учасники першого півфіналу / Twitter | @Eurovision

У другому півфіналі конкурсу Євробачення-2020 в Роттердамі виступлять представники таких країн: Австрія, Данія, Молдова, Болгарія, Польща, Швейцарія, Сан-Маріно, Фінляндія, Сербія, Вірменія, Латвія, Ісландія, Чехія, Грузія, Греція, Португалія, Естонія та Албанія.



Учасники другого півфіналу / Twitter | @Eurovision

Що відомо про конкурс Євробачення-2020?Фінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу відбудеться 16 травня у Роттердамі. У 2019 році в Ізраїлі, у Тель-Авіві перемогу здобув Дункан Лоуренс з піснею “Arcade”. Востаннє Нідерланди приймали пісенний конкурс Євробачення у 1976 році в Гаазі. Цьогорічне гасло конкурсу “Open Up” (“Відкривай”). На офіційному логотипі зображено 41 прапор країни, що беруть участь у конкурсі.