Євробачення-2020: визначили 2 головні міста-претенденти на проведення конкурсу

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться у Нідерландах. Організатори вже близько місяця місце проведення події і лише тепер стало відомо про два головних міста, які можуть прийняти гостей з усього світу.

Згідно з новою інформацією на офіційному сайті Євробачення-2020, тепер на місце проведення Євробачення-2020 претендують міста Роттердам і Маастріхт. Організатори пояснюють, що у заявках цих міст були значно сильніші позиції у порівнянні з іншими локаціями.

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Раніше за право провести у своєму місті конкурсу боролись Амстердам, Гаага, Арнем, Бреда, Леуварден, Зволле, Утрехт, Гертоґенбос і, власне, Роттердам та Маастріхт.

Столиця країни через кілька тижнів після подачі заявки відмовилась від участі, оскільки найбільший концертний зал Ziggo Dome заброньовано на ймовірні дати проведення події. Додамо, що найбільш імовірними датами для проведення конкурсу в Нідерландах досі залишаються: 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал) 2020 року.

Що відомо про Євробачення-2019?Грандіозний фінал Євробачення-2019 відбувся у 18 травня 2019 року. У завершальному етапі шоу взяли участь представники 26 країн. За результатами голосування глядачів та журі, перемогу здобув представник Нідерландів Дункан Лоренс. Протягом кількох місяців він незмінно очолював рейтинги букмекерів з ліричною піснею Arcade. Україна цього року не брала участь в конкурсі, через скандал на Національному відборі зі співачкою MARUV.