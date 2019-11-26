"Їжак Сонік": мережу підриває український трейлер до мультфільму, знятого за мотивами гри

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"Їжак Сонік": трейлер і сюжет мультфільму / IMDb

Фантастичний анімаціний бойовик про добре відомого їжака Соніка вже незабаром потішить поціновувачів відеогри очікуваною екранізацією. Прем'єра мультфільму "Їжак Сонік" в Україні запланована на 13 лютого 2020 року.

Зйомками фантастичної картини, в основу якої ліг сюжет відеогри, створеної компанією Sega, зайнялася компанія Paramount Pictures. У повнометражному мультфільмі живі актори будуть поєднані разом з анімаційними героями.

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Про зйомки мультфільму заговорили ще у 2013 році, коли компанія Sony придбала права на сюжет, проте після зйомок та оголошення дати виходу на 2018 рік Sony повідомили про продаж фільму. Після цього його придбала компанія Paramount Pictures, яка одразу ж повідомила, що прем’єру слід чекати не швидше, ніж у 2019 році.

За сюжетом, парубок на ім’я Том працює у поліції і мріє побудувати приголомшливу кар'єру. Однак на його шляху стабільно з’являються якісь перешкоди. Черговою завадою стала дивна сині істота-прибулець Сонік, який схожий на їжака. Він настільки швидкий, що з ним не може позмагатися жодна новостворена техніка. Аби впіймати Соніка місцева влада наймає безжального доктора Айво Роботніка, який відомий як Еггман. І цей навіжений науковець мріє стати володарем усієї планети.

Головні ролі у мультфільмі зіграли Джим Керрі, Джеймс Марсден, Ніл Макдоноу, Тіка Самптер та інші.

"Їжак Сонік": дивитися український трейлер до мультфільму онлайн 

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Техно LifeStyle Кіно Electronic Arts
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