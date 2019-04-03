Ймовірного вбивцю репера Nipsey Hussle затримали в Лос-Анджелесі

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Помер Nipsey Hussle - затримали ймовірного вбивцю Еріка Холдера
Репер Nipsey Hussle / Instagram / @nipseyhussle

Кілька днів тому прогриміла новина, що невідомий застрелив американського репера Nipsey Hussle (справжнє ім'я якого Ерміас Асгедом) у Лос-Анджелесі, США. Поліція міста вже затримала підозрюваного – ним став 29-річний Ерік Холдер.

За даними поліції, у чоловіка був особистий конфлікт з репером. Спочатку вони хотіли вирішити його суперечкою, але все завершилось стріляниною – після довгої розмови Холдер пішов і повернувся вже з пістолетом. Вбивця як мінімум тричі вистрілив у репера, після чого йому вдалось втекти машиною з місця злочину.

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У мережі кілька днів тому також з'явилось відео з місця злочину, де можна побачити, як після стрілянини серед білого дня вбивця наостанок штовхнув репера Nipsey Hussle та втік.

Що трапилось з репером Nipsey Hussle?Стрілянина трапилась 31 березня у Лос-Анджелесі. Номінант Греммі отримав кілька вогнепальних поранень і помер у лікарні, куди його госпіталізували. Разом з Nipsey Hussle у стрілянині постраждали ще двоє людей – наразі їхнім життям нічого не загрожує. У 33-річного виконавця залишилися двоє неповнолітніх дітей.

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Теги: LifeStyle Втрати Кримінальні новини Музика Новини США
Джерело: LifeStyle 24
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