Йорданська королева Ранія відверто розповіла, як святкуватиме день народження

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Королева Йорданії Ранія
Королева Йорданії Ранія / Instagram / @queenrania

Йорданська королева Ранія аль-Абдулла завтра, 31 серпня, святкуватиме свій день народження. Красуні-дружині Абдалли II має виповнитися 49 років. Жінка в Йорданії є справжньою іконою стилю і прикладом для наслідування. Вперше за довгий час Ранія дала інтерв'ю, у якому розповіла про виховання дітей, свої бажання і день народження.

Йорданська королева, яка виховує з чоловіком чотирьох дітей: 25-річного принца Хуссейна, 22-річну принцесу Іман, 18-річну принцесу Сальму і 14-річного принца Хашима, дала рідкісне відверте інтерв'ю британському виданню Hello!.

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Ранія зізналася, що не любить бути у центрі уваги, а дні народження полюбляє святкувати у колі сім'ї.

Коли я була маленькою, то мої дні народження завжди припадали на період літніх канікул, коли всі шкільні друзі були у від'їзді. Так що я майже ніколи не влаштовувала вечірки. Тоді це могло здаватися невдачею, але знаєте, зараз все якраз навпаки. Мати день народження в серпні означає, що у тебе є можливість зібрати всю родину вдома,
– пояснила вона.

 

Йорданська королева пожартувала, що коли буде задувати свічки, то спершу здивується їхній кількості. "Напевно, і торт повинен ставати більше в міру того, як я стаю старшою!" – додала дружина Абдалли II.

Королева Ранія розповіла, що з кожним прожитим роком її бажання стають все меншими і простішими.

Згодом нам починає хотітися простого життя. Ми починаємо розуміти, що в цьому світі дійсно значимо, а це насправді вкрай банальні речі: відносини, які ми вибудовуємо з улюбленими людьми, і мотивація бути кращою для інших,
– заявила йорданська ікона стилю.

 

Крім того, жінка заговорила про виховання власних дітей. За словами Ранії, вона вчить їх пам'ятати не тільки про свої потреби, а й потреби інших людей.

"Ми вчимо дітей співчуттю і доброти – якостям, яких зазвичай навчають вдома і в дуже ранньому віці. Найголовніше, я завжди повторюю, що вони повинні носити свої титули, а не навпаки. Це відповідальність, а не привілей", – наголосила йорданська королева.

 

 

 

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Теги: LifeStyle Ранія, королева Йорданії
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