Юлія Саніна розповіла, які незвичайні прохання дає гурт The Hardkiss у своєму райдері

Українська виконавиця Юлія Саніна з рок-гурту The Hardkiss стала гостею нового випуску програми "Слава+" на ютуб-каналі "Люкс ФМ". Там зірка розповіла про цікаві деталі роботи із замовниками і пояснила, від чого залежить ціна їхнього виступу.

За словами фронтвумен, у райдері гурту The Hardkiss є шоколад, цукерки M&М's та деякі організаційні моменти. Зокрема, йдеться про паузу в 1-2 хвилини перед їхнім виступом, яку повинен забезпечити ведучий.

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Також на майданчику повинно бути темно і після виступу The Hardkiss не повинна звучати музика. Юлія Саніна пояснила, що "це все налаштовує глядачів на певний лад". Щодо цін на виступи, то артистка поділилась, що гурт доволі часто виступає на корпоративах і його ціна стартує від 10 тисяч доларів. Хоча ціна може змінюватись.

Це дуже залежить від виступу. Якщо це день міста чи якась площа, то це може бути набагато менше. Якщо це нам цікаво, то це може бути менше. Якщо це просто корпоратив – це може бути набагато більше,

– зізналась Саніна.

Більше про романтику у стосунках з чоловіком, виховання сина та новий акустичний тур гурту The Hardkiss – у новому випуску "Слава+".

Дивіться новий випуск "Слава+" з Юлією Саніною з The Hardkiss: