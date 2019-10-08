Юлія Саніна з гурту The Hardkiss зізналась, про що завжди нагадує своєму чоловіку

Українська виконавиця та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вже 10 років перебуває у стосунках та 8 років у шлюбі з гітаристом колективу – Валерієм Бебко. Незважаючи на те, що практично весь свій вільний та робочий час вони проводять разом, нагадувати про деякі речі співачці все ж доводиться.

Йдеться про сімейні дати, до яких Валерій часто забуває підготуватись. Саме тому Юлія Саніна за тиждень до особливої події нагадує Бебко про дату, щоб в цей день не залишитись без подарунка. Про це зірка розповіла в інтерв’ю шоу "Слава+" на "Люкс ФМ".

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Юлія пожартувала, що до появи Валерія, її особисте життя зіпсував Disney, адже вона вірила та чекала на свого принца.

Я дуже романтична особа була, напевно ще щось залишилось, якісь відголоски. Але Вал найнеромантичніша людина, яку можна собі тільки уявити. Усі свята у нашій родині, окрім дитячих – це стрес… Напередодні Нового року Вал ходить білий зі словами: "Боже, що тобі подарувати, боже, це ж треба щось обрати",

– поділилась сімейними реаліями життя Саніна.

Вона додала, що сама дуже любить робити подарунки та сюрпризи, але у Валерія просить, щоб він хоча би не забув купити їй квіти. Ці та інші деталі розмови з Юлією Саніною слухайте у новому випуску "Слава+" в ютубі.

Дивіться новий випуск "Слава+" з Юлією Саніною з The Hardkiss: