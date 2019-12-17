YUNA-2020 оголосили номінантів премії: хто з російських гастролерів потрапив до списку

Все менше часу залишається до популярної музичної події України – вручення премій YUNA-2020. За традицією, організатори оприлюднили список артистів, які претендують на статуетку. Однак серед номінантів можна побачити і відомих гастролерів.

Представники YUNA-2020 посилено готуються до церемонії нагородження найкращих артистів. У понеділок, 16 грудня, вони офіційно оголосили список тих селебрітіз, які претендують на перемогу в 16 номінаціях. У кожній з категорій представлено по 5 артистів, серед яких – відомі російські гастролери.

Читайте також: Камалія ввійшла до Книги рекордів України: яке звання присудили співачці

Так, у списках можна побачити скандальну співачку MARUV, яка після резонансної відмови від Євробачення-2019 продовжила виступати в Росії. Ба більше, вокалістка претендувала на премії від країни-агресора і поставала на червоних доріжках в Москві. Окрім цього, серед претендентів є артисти Alekseev та Макс Барських, які теж не відмовляються від пропозицій виступати в РФ. Хто ще потрапив до номінацій YUNA-2020 – дивіться у підбірці.

Номінанти премії YUNA-2020: список

Найкращий артист

Alekseev

Макс Барських

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергій Бабкін

MELOVIN

Найкраща співачка

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

MARUV

NK

Найкращий поп-гурт

DILEMMA

KADNAY

KAZKA

MOZGI

YUKO

"Время и Стекло"

Найкращий рок-гурт

O. Torvald

Pianoбой

Антитіла

БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Найкраща пісня

"Время и Стекло" – "Дим"

The HARDKISS – "Жива"

БEZ ОБМЕЖЕНЬ – "Зорі запалали"

NK – "Обіцяю"

Jerry Heil – "Охрана, отмєна"

Дивіться кліп до пісні Jerry Heil – "Охрана, отмєна": відео

Найкраща пісня іноземною мовою

NK – Elefante

MONATIK – LOVE IT Ритм

MARUV – Siren Song

Бумбокс – "ДШ"

Макс Барских – "Неземная"

Найкращий саундтрек до фільму

Антитіла – Lego (фільм "Я, ти, він, вона")

"Океан Ельзи" – "Перевал" (фільм "Захар Беркут")

DakhaBrakha – "Пливе човен" (фільм "Вулкан")

Христина Соловій – "Холодно" (фільм "Крути 1918")

БEZ ОБМЕЖЕНЬ – "Колискова" (фільм "Заборонений")

Дивіться кліп до пісні "Колискова" від гурту БEZ ОБМЕЖЕНЬ: відео

Найкращий дует

TAYANNA і LAUD – "Без тебе"

"Бумбокс" і Тіна Кароль – "Безодня"

Еhe Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly – "Голос води"

Джамала та Jah Khalib – "Кохаю"

alyona alyona та Alina Pash – "Падло"

Найращий альбом

Макс Барських – "7"

Антитіла – Hello

MONATIK – LOVE IT Ритм

БEZ ОБМЕЖЕНЬ – "Мільярди"

alyona alyona – "Пушка"

Найкращий кліп

NK – Elefante

"АНТИТІЛА" – Hello

MONATIK – LOVE IT Ритм

Бумбокс – "ДШ"

The HARDKISS – "Жива"

The HARDKISS – "Коханці"

Відкриття року

alyona alyona

Jerry Heil

YOURA

"КОРРУПЦИЯ"

KHAYAT

Найкращий естрадний хіт

Павло Зібров – "Вуса - бренд"

ДОРОШ – "Де ти є"

Оля Полякова – "Любовница"

Олег Винник – "Наталя-Наталі"

Олег Винник – "Роксолана"

Ірина Федишин – "Хочу на Мальдіви"

Найкращий електронний хіт

MOZGI – Digitalization

MARUV – Siren Song

ONUKA – ZENIT

ONUKA – "Хащі"

DILEMMA – "Шаленій"

Найкращий хіп-хоп хіт

MOZGI – "999"

YOURA – PRAKTIKA

alyona alyona и Alina Pash – "Падло"

MamaRika – "Проліски"

Дивіться відео до пісні MamaRika – "Проліски":

alyona alyona – "Пушка"

Найкраще концертне шоу

Макс Барських – "7"

MONATIK – LOVE IT Ритм

Антитіла – Hello

"Время и Стекло" – VISLOVO

Оля Полякова – "Королева ночи"

Імена переможців українці дізнаються 24 березня 2020 року. Церемонія пройде у столичному "Палаці Спорту" та стане однією з гучних світських подій Києва.