YUNA-2020 оголосили номінантів премії: хто з російських гастролерів потрапив до списку
Все менше часу залишається до популярної музичної події України – вручення премій YUNA-2020. За традицією, організатори оприлюднили список артистів, які претендують на статуетку. Однак серед номінантів можна побачити і відомих гастролерів.
Представники YUNA-2020 посилено готуються до церемонії нагородження найкращих артистів. У понеділок, 16 грудня, вони офіційно оголосили список тих селебрітіз, які претендують на перемогу в 16 номінаціях. У кожній з категорій представлено по 5 артистів, серед яких – відомі російські гастролери.
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Так, у списках можна побачити скандальну співачку MARUV, яка після резонансної відмови від Євробачення-2019 продовжила виступати в Росії. Ба більше, вокалістка претендувала на премії від країни-агресора і поставала на червоних доріжках в Москві. Окрім цього, серед претендентів є артисти Alekseev та Макс Барських, які теж не відмовляються від пропозицій виступати в РФ. Хто ще потрапив до номінацій YUNA-2020 – дивіться у підбірці.
Номінанти премії YUNA-2020: список
Найкращий артист
Alekseev
Макс Барських
MONATIK
Артем Пивоваров
Сергій Бабкін
MELOVIN
Найкраща співачка
Alina Pash
alyona alyona
Jerry Heil
MARUV
NK
Найкращий поп-гурт
DILEMMA
KADNAY
KAZKA
MOZGI
YUKO
"Время и Стекло"
Найкращий рок-гурт
O. Torvald
Pianoбой
Антитіла
БEZ ОБМЕЖЕНЬ
Бумбокс
Найкраща пісня
"Время и Стекло" – "Дим"
The HARDKISS – "Жива"
БEZ ОБМЕЖЕНЬ – "Зорі запалали"
NK – "Обіцяю"
Jerry Heil – "Охрана, отмєна"
Дивіться кліп до пісні Jerry Heil – "Охрана, отмєна": відео
Найкраща пісня іноземною мовою
NK – Elefante
MONATIK – LOVE IT Ритм
MARUV – Siren Song
Бумбокс – "ДШ"
Макс Барских – "Неземная"
Найкращий саундтрек до фільму
Антитіла – Lego (фільм "Я, ти, він, вона")
"Океан Ельзи" – "Перевал" (фільм "Захар Беркут")
DakhaBrakha – "Пливе човен" (фільм "Вулкан")
Христина Соловій – "Холодно" (фільм "Крути 1918")
БEZ ОБМЕЖЕНЬ – "Колискова" (фільм "Заборонений")
Дивіться кліп до пісні "Колискова" від гурту БEZ ОБМЕЖЕНЬ: відео
Найкращий дует
TAYANNA і LAUD – "Без тебе"
"Бумбокс" і Тіна Кароль – "Безодня"
Еhe Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly – "Голос води"
Джамала та Jah Khalib – "Кохаю"
alyona alyona та Alina Pash – "Падло"
Найращий альбом
Макс Барських – "7"
Антитіла – Hello
MONATIK – LOVE IT Ритм
БEZ ОБМЕЖЕНЬ – "Мільярди"
alyona alyona – "Пушка"
Найкращий кліп
NK – Elefante
"АНТИТІЛА" – Hello
MONATIK – LOVE IT Ритм
Бумбокс – "ДШ"
The HARDKISS – "Жива"
The HARDKISS – "Коханці"
Відкриття року
alyona alyona
Jerry Heil
YOURA
"КОРРУПЦИЯ"
KHAYAT
Найкращий естрадний хіт
Павло Зібров – "Вуса - бренд"
ДОРОШ – "Де ти є"
Оля Полякова – "Любовница"
Олег Винник – "Наталя-Наталі"
Олег Винник – "Роксолана"
Ірина Федишин – "Хочу на Мальдіви"
Найкращий електронний хіт
MOZGI – Digitalization
MARUV – Siren Song
ONUKA – ZENIT
ONUKA – "Хащі"
DILEMMA – "Шаленій"
Найкращий хіп-хоп хіт
MOZGI – "999"
YOURA – PRAKTIKA
alyona alyona и Alina Pash – "Падло"
MamaRika – "Проліски"
Дивіться відео до пісні MamaRika – "Проліски":
alyona alyona – "Пушка"
Найкраще концертне шоу
Макс Барських – "7"
MONATIK – LOVE IT Ритм
Антитіла – Hello
"Время и Стекло" – VISLOVO
Оля Полякова – "Королева ночи"
Імена переможців українці дізнаються 24 березня 2020 року. Церемонія пройде у столичному "Палаці Спорту" та стане однією з гучних світських подій Києва.