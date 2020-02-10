Юна тріумфаторка Греммі Біллі Айліш заспівала на Оскарі в честь покійних зірок Голлівуду

18-річна американська виконавиця Біллі Айліш, як і було обіцяно, виступила на сцені Оскара-2020. Подія відбулась у кінотеатрі "Долбі" в Лос-Анджелесі, де були присутні сотні голлівудських зірок.

На червону доріжку премії Оскар-2020 епатажна Біллі Айліш прибула в over-size костюмі Chanel, з довгими нігтями та з традиційним зеленим колоруванням волосся. Комусь може здатись, що такий образ не надто підходив Біллі, але нагадаємо, що в схожих костюмах Gucci зірка прибула на церемонію нагородження премії Греммі-2020, де отримала 5 нагород.

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Біллі Айліш на червоній доріжці Оскара-2020 / Getty Images

А от на самій церемонії нагородження вона тріумфувала з піснею Yesterday гурту The Beatles, під час якої на фоні великого екрану згадувались усі зірки, які померли впродовж минулого року та мали причетність до кіноіндустрії. Найпершим на сцені з'явився портрет легендарного баскетболіста Кобі Браянта, який у 2018 отримав премію Оскар у номінації "Найкращий короткометражний анімаціний фільм" за мультфільм "Дорогий баскетбол" (Dear Basketball), де виступив автором сценарію та продюсером стрічки. Відомо, що баскетболіст загинув зі своєю 13-річною донькою Джіанною в авіакатастрофі напередодні премії Греммі, 26 січня 2020 року.



Обличчя Кобі Браянта під час виступу Біллі Айліш на Оскарі-2020 / Скріншот

Біллі Айліш на Оскарі-2020: дивитись відео онлайн