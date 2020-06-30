Український телеведучий та актор Юрій Горбунов на карантині багато часу проводить із маленьким сином Іваном. Днями він вирішив пострибати з малюком на батуті.

Кумедне фото зірковий татусь поширив на особистій сторінці в інстаграмі. Він показав розваги із синочком, які забезпечують хороший настрій на увесь день.

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Юрій Горбунов з сином

Ймовірно, Юрій та Іван пострибали на батуті, який встановили на території свого заміського будинку. На тлі бачимо багато дерев, тому сім'я добре провела час на свіжому повітрі.

Для таких активностей Юрій обрав темні спортивні штани, сіру кофту та білу футболку. Він стрибає босоніж. Івасик одягнений дуже стильно. Його бачимо у сірих джинсах та сорочці в клітинку.

Горбунов поозначив на фото свою дружину – Катерину Осадчу, яка стала авторкою фотографії. Зіркове подружжя хоча й оприлюднює кадри із сином, проте досі не показало обличчя малюка.

"Хто кого перестрибає?", – жартома підписав знімок Юрій.



Юрій Горбунов стрибає з сином на батуті / Instagram / @gorbunovyuriy