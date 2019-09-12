Юрій Горбунов підготував сюрприз для Каті Осадчої у її 36-річчя: зворушливе відео

Одна з найвідоміших українських світських левиць, незмінна ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча сьогодні, 12 вересня, святкує своє 36-річчя. З нагоди дня народження дружини Юрій Горбунов зробив для неї приємний сюрприз.

Близько трьох тижнів тому Катя Осадча вітала з 49-річчям свого коханого Юрія Горбунова. А сьогодні, 12 вересня, він зробив їй не менш приємний сюрприз. На своїй сторінці в Instagram шоумен опублікував ролик, у якому слова привітання на адресу відомої ведучої промовляв не лише він, але і їхні друзі.

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Юрій Горбунов розпочав ланцюжок привітань зі зворушливих слів та зізнання в коханні своїй дружині, а після цього додав кілька коротких відео, у яких знялися Потап, Настя Каменських, Олег Виник, Монатік, Олена Кравець, Тіна Кароль, гурт "Время и Стекло", MARUV, а також Дзідзьо.

Катруся, дорога! Цей день не тільки особливий для мене, але і для твоїх друзів! З Днем народження! Будь щасливою! Я люблю тебе, найкраща дружина, мама і господиня,

– прокоментував відео Юрій Горбунов.