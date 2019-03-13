З акцентом на туфлі: Вікторія Бекхем показала стильний образ на гала-вечорі у Лондоні

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Девід і Вікторія Бекхем
Девід і Вікторія Бекхем / www.gettyimages.com

Світові знаменитості і члени королівської сім'ї відвідали гала-прийом Portrait Gala 2019 у Національній портретній галереї в Лондоні ввечері, 12 березня.

На захід також завітало відоме британське подружжя – Вікторія і Девід Бекхеми, які не соромилися проявляти свої емоції на публіці і міцно тримали одне одного за руки.

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Для виходу дизайнерка одягнула білу блузу з об'ємними рукавами та чорні штани з високою талією. Головним акцентом в образі стали туфлі-човники кольору фуксії.

Вікторія зібрала волосся у недбалий хвіст і зробила насичений вечірній макіяж з темними тінями.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Getty Images

Девід і Вікторія Бекхем
Девід і Вікторія Бекхем / Getty Images

Девід і Вікторія Бекхем
Девід і Вікторія Бекхем / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Вікторія Бекхем Лондон
Джерело: LifeStyle 24
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