З червоним акцентом: два образи Вікторії Бекхем, які не залишать байдужими

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем продовжує вражати своїм одягом з нової колекції і демонструвати, як його можна цікаво носити кожного дня на власному прикладі.

Дизайнерка, яка має армію шанувальників, часто демонструє, як вона виходить на публіку в одязі власного бренду Victoria Beckham. Кожна її поява стає натхненням для модниць у всьому світі до експериментів зі стилем.

Читайте також: З квітковим принтом: Вікторія Бекхем показала літній образ

Два нових образи Вікторія продемонструвала на вулицях Нью-Йорка. 10 травня в об'єктиви папараці дизайнерка потрапила у широких світлих штанах у легку жовто-червону клітинку. Для яскравого акценту вона підібрала світло-блакитний светр та червону сорочку.

Вікторія Бекхем / Getty Images

Напередодні фотографи зазнімкували Бекхем в не менш цікавому вбранні – чорній спідниці-міді з широким сірим поясом, over-size сорочці у клітинку та в червоних ботфортах з відкритим носком. Завершив стильний look жовтий клатч.

Вікторія Бекхем / Getty Images