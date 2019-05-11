З червоним акцентом: два образи Вікторії Бекхем, які не залишать байдужими

460 Читать новость на русском
Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / www.gettyimages.com

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем продовжує вражати своїм одягом з нової колекції і демонструвати, як його можна цікаво носити кожного дня на власному прикладі.

Дизайнерка, яка має армію шанувальників, часто демонструє, як вона виходить на публіку в одязі власного бренду Victoria Beckham. Кожна її поява стає натхненням для модниць у всьому світі до експериментів зі стилем.

Читайте також: З квітковим принтом: Вікторія Бекхем показала літній образ

Два нових образи Вікторія продемонструвала на вулицях Нью-Йорка. 10 травня в об'єктиви папараці дизайнерка потрапила у широких світлих штанах у легку жовто-червону клітинку. Для яскравого акценту вона підібрала світло-блакитний светр та червону сорочку.

Вікторія Бекхем / Getty Images

Напередодні фотографи зазнімкували Бекхем в не менш цікавому вбранні – чорній спідниці-міді з широким сірим поясом, over-size сорочці у клітинку та в червоних ботфортах з відкритим носком. Завершив стильний look жовтий клатч.

Вікторія Бекхем / Getty Images

blog_ava
Путін гепнувся на льоду під час хокейного матчу: курйозне відео
сьогодні
2789
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Стиль і мода Вікторія Бекхем
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День матері: історія свята в Україні та як святкують в інших країнах
сьогодні 18:36 День матері: історія свята в Україні та як святкують в інших країнах
Анастасія Ковач-Петрушенко 6806
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
сьогодні 11:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
Юлія Михайлова 14681
7 цікавих фактів, яких ви не знали про Сальвадора Далі
сьогодні 10:02 7 цікавих фактів, яких ви не знали про Сальвадора Далі
Наталія Печерська 989
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 9-12 травня
10 травня 12:49 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 9-12 травня
1143
Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
9 травня 21:23 Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
Юлія Михайлова 8247
Новини
Більше новин
Залиште відгук