З червоною помадою і сильною промовою: як Анджеліна Джолі виступала на засіданні Генасамблеї ООН

Попри успішку кар'єру акторки Анджеліна Джолі не забуває підтримувати в тонусі своє почесне звання посла доброї волі ООН. Так, у п'ятницю, 29 березня, знаменитість відвідала засідання Генеральної Асамблеї ООН і виступила перед присутніми з сильною промовою.

Як посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі не могла не відвідати засідання Генасамблеї, яке відбулося в Нью-Йорку в головному офісі напередодні, 29 березня. Зібрання було організоване для того, аби закцентувати увагу всесвітньої організації на миротворчих операціях в усьому світі. Варто відзначити, що Анджеліна Джолі є засновником благодійного фонду, який відповідає за добробут краї третього світу.

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У своїй промові, яку вона гордо проголосила з-за трибуни, голлівудська акторка заявила, що вона є патріотом своєї країни, США, і бажає їй тільки процвітання, а також заговорила про те, які долі дістаються жінкам у різних куточках світу.

Жінки по всьому світу займають керівні пости, беруть долю у власні руки, але водночас більшість жертв військових конфліктів, як і раніше, також складають жінки. Серед біженців і жертв насильства більшість – це жінки. Ми повинні домогтися того, щоб будь-хто, хто скоює злочини стосовно жінок, без будь-яких винятків постав перед судом і був покараний,

– заявила Анджеліна Джолі.

Для офіційного заходу, на якому зірці довелося виступити з гучною і сильною заявою, вона обрала чорну спідницю-олівець і білу сорочку з невеликим декольте. Поверх класичного образу Анджеліна Джолі накинула бежеве пальто прямого крою від Ryan Roche. Її стриманий образ доповнили туфлі-човники в тон до верхнього одягу, червона сумка та яскрава червона помада.



Анджеліна Джолі на засіданні Генасамблеї ООН / Getty Images



Анджеліна Джолі на засіданні Генасамблеї ООН / Getty Images

Дивитися виступ Анджеліни Джолі на засіданні Генеральної Асамблеї ООН: відео