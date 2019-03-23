З чим носити кюлоти: приклад іспанської королеви Летиції

Любов до кюлотів швидко прийшла у серця багатьох модниць, які комбінують їх у залежності до події – на прогулянку, побачення, або ж навіть одягають їх на червону доріжку. Іспанська королева Летиція підготувала яскравий образ для публічного виходу у компанії свого чоловіка короля Філіппа VI.

Так, для заходу, що пов'язаний з з розвитком науки в країни, у мадридському палаці Ель-Пардо колишня журналістка Летиція одягнула кюлоти і топ від Hugo Boss червоного кольору.

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Доповнили образ іспанської королеви чорні човники на високих підборах від Magrit і акуратні сережки від Chanel.

Королева часто готує образи саме у червоних відтінках. Сolor look – використання в одному образі одягу, взуття та аксесуарів одного кольору, які збігаються за відтінком. Додамо, що дружина короля Іспанії Філіпа VI не боїться експериментувати з кольорами та фактурами і кожен її вихід зачаровує стильними поєднаннями.

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