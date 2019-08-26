З чим поєднувати кофту в білий горох: стильно демонструє королева Летиція

Витончена королева Летиція – зразок для наслідування не лише для іспанців, але й для жителів інших країн, адже її стиль – це поєднання сучасних трендів зі скромністю та королівською вишуканістю. Тому черговий вихід Її Величності варто запам’ятати усім модницям, адже горох, штани-банани і піджаки – досі в моді.

Дружина Філіпа VI відмінно продемонструвала, як поєднати кілька сезонних трендів між собою, не переборщивши у їх використанні. Ба більше, королева Іспанії завжди повинна мати стриманий вигляд, тим паче, якщо вона відвідує свого свекра, колишнього короля Іспанії, Хуана Карлоса.

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Днями батько Філіпа VI переніс складну операцію на серці, тому молоде королівське подружжя вкотре прибуло до лікарні, аби його відвідати.

Так, біля дверей шпиталю королева Летиція та її чоловік погодилася поспілкуватися з журналістами, відповівши на кілька запитань. Перед камерами Її Величність постала в образі, який заведено називати одним із найвдаліших – білий верх, чорний низ. На ній були темні штани, які отримали назву "банани" через широкий фасон штанки, а також білий піджак, з-під якого виглядала кофта в горох. Образ доповнили туфлі "на низькому ходу", тонкий пояс і масивна сумка, яку вона тримала у руці.



Королева Летиція і Філіп VI / Getty Images